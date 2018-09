Huele a espíritu adolescente DJ Pippo durante su sesión de la noche del pasado martes en el Espacio Peñas 2.0. :: JUSTO RODRIGUEZ El público joven responde a las propuestas musicales del Parrilla Rock y el Espacio Peñas 2.0 DIEGO MARÍN A. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:49

LOGROÑO. Parece que fue el dramaturgo Marco Antonio de la Parra quien clasificó a los autores entre los que quieren que el espectador le persiga y los que persiguen al espectador. La frase cobra especial significado en noches como la del Parrilla Rock del pasado martes.

Los Zigalas fue el primer grupo, muy potente y vibrante con un punk que a veces derivaba hacia el 'hardcore' o el 'stoner' y acabó a ritmo de 'ska'. Fue un concierto muy reivindicativo tanto en los mensajes de las letras como en las proclamas lanzadas por su cantante, Víctor Rubio. «Como no nos paga el Ayuntamiento...», ironizó, justificando esa actitud de protesta contra el poder establecido. El suyo fue un concierto divertido, muy activo, reivindicativo, como una guindilla en una ensalada. De alguna manera, Los Zigalas persiguen al espectador para que no se duerma, para despertarle, para hacerle ver lo que sus miembros consideran injusto en esta vida.

En el otro extremo está la banda Las Personas, que serían, según De la Parra, el autor que desea que el espectador le persiga. Guitarra, violín y teclados era la propuesta, algo mucho más suave, y la actitud, como desencantada, resignada, en una orgullosa continua contradicción de la que alardeó el cantante Álvaro Sánchez, con comentarios como el que compartió cuando cambió la guitarra acústica por la eléctrica: «No había ninguna necesidad de traer dos guitarras, esa es la razón por la que he traído dos guitarras. Sé tocar la guitarra, pero ninguna de estas dos. La que sé tocar no la he traído».

Los Zigalas, Iranzo y Las Personas actuaron en el Parrilla y los DJs Mario, Ciordia y Pippo, en el Espacio Peñas 2.0

En medio tocó Iranzo, que es el autor que le falta a Marco Antonio de la Parra porque es al que el espectador le parece lo primero y también lo último. No toca, no compone para el público sino para sí mismo, y si gusta a alguien, pues mejor. Es un tipo realmente diferente, quizá el más artista de los que pasaron por el escenario de la plaza del Parlamento, y no por la calidad, que al fin y al cabo eso se adquiere con técnica, sino por la originalidad, y para ser nuevo y sorprender ya hay que tener algo más innato. Iranzo tiene talento y quizá sólo le falte canalizarlo mejor. Su propuesta fue espartana, con guitarra, 'samplers' de ordenador y la teclista australiana Elli-Mae Aisatullin.

Otra cosa fueron los DJs del Espacio Peñas 2.0, que fueron reuniendo público, en su mayoría adolescente, con Mario Concept y Jorge Ciordia hasta casi llenar con Pippo. Eso sí, a base del alienante 'trap' y 'electro' latino, 'techno' y 'mákina' de los 90, ritmos entre los que se colaba, a veces, un tema de Pereza.