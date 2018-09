«Me habría gustado que los toros hubiesen tenido otras hechuras» Julián López 'El Juli'. :: Justo Rodríguez Julián López 'El Juli' Matador de toros P.G.M. LOGROÑO. Viernes, 28 septiembre 2018, 23:51

'El Juli' afirmaba al terminar la corrida que ha «sido una pena que los toros no hayan embestido. He visto al público de Logroño con muy buena actitud, los toreros también y la verdad es que los toros, salvo algunos tramos, no han permitido el lucimiento que nosotros esperábamos».

-Logroño siempre ha sido una plaza muy importante en su carrera. Son veinte años de alternativa, muchas ferias de San Mateo a su espaldas. ¿Cómo sigue viendo a su afición, a su público?

-A mí me gusta. He podido cuajar toros muy a gusto y he hecho faenas en las que me he llegado a sentir de una forma muy importante. El público de La Ribera tiene una forma de entender el toreo con la que me identifico y me gusta. Dentro de que se trata una plaza exigente, la verdad es que tiene un sabor especial cuando se hace el buen toreo. Como te digo, me he sentido muy a gusto siempre aquí.

-Ha habido muchas críticas respecto a la presentación de la corrida de esta tarde, muy por debajo de lo que suele ser en Logroño...

-Sí, la verdad es que cuando no embisten se suelen ver más defectos. Pero es cierto que los toros de esta tarde ni por bonitos ni por comportamiento han sido lo que esperábamos. Nosotros, los toreros, deseábamos lo mejor, pero desgraciadamente no ha sido así.

-¿Cómo se realizó la selección de las ganaderías y de los toros de la corrida de esta tarde?

-Yo la verdad es que este año estoy un poco al margen de la selección de los toros; he decidido estar más fuera y me imagino que tiene sus dificultades hacerlo. No lo sé, estoy dedicado a la plaza y a torear.

-¿Es una cuestión de la empresa?

-No lo sé; no es una cosa de la que esté pendiente. Personalmente los he visto esta mañana. Me imagino que es una decisión que se toma entre todos. Repito, no es fácil, estamos al final de temporada. Nos hubiera gustado que la corrida hubiese tenido otras hechuras y que embistieran.

-Da pena que sucedan cosas así, con una gran entrada y con la consecuente decepción del público.

-Pues sí, los que más ganas tenemos de triunfar somos los toreros. Eso esta claro. A veces se acierta y en otras ocasiones no.