Los Gandules, Paco Pil y más Continúa la música en el Espacio Peñas 2.0 en la capital riojana por San Mateo Jueves, 26 septiembre 2019, 13:50

La programación del Espacio Peñas 2.0 en las fiestas de San Mateo de Logroño incluye hoy jueves diversas propuestas musicales como la animación a cargo de la Peña La Simpatía a partir de las 13.00 horas, vermú torero con el dj Javi Vega a las 14.00, café cantante con Mala Uva y Estrés a las 17.00 y concierto del conjunto vasco Geométrica previsto para las 20.00.

A las 21.30 actuará el grupo Los Gandules, procedente de Aragón, en formato banda, y por otro lado Alfredo Piedrafita (Miss Octubre y ex-Barricada) y su hijo Iker (Dikers), en acústico.

La música sonará también mañana viernes con animación de la Peña Rondalosa desde las 13.00, vermú torero con Javi Marvel a las 14.00, café cantante con The Song y Lou Cornago a las 17.00 y concierto a las 20.00 horas con las siguientes bandas: Bri Bri Bli Bli (tributo a Extremoduro), No Somos Nada (tributo a La Polla Récords), Parrillada (tributo a Barricada) y los riojanos Doctor Sapiens.

: gratuita. Parque infantil, zona gastronómica, degustaciones y actuaciones. Jueves 26 de septiembreAnimación musical con la Peña La Simpatía (13.00), dj Javi Vega (14.00), Mala Uva y Estrés (17.00), Geométrica (20.00) y Los Gandules y Alfredo e Iker Piedrafita (21.30). Viernes 27 de septiembreAnimación musical con la Peña Rondalosa (13.00), vermú torero con Jafi Marvel (14.00), The Song y Lou Cornago (17.00) y Bri Bri Bli Bli, No Somos Nada, Parrillada y Doctor Sapiens (20.00)Sábado 28 de septiembreVermú torero con Dj Faul Mac Cartney (14.00), Sirens Please y Enay (17.00), Remember 90's con Paco Pil, Dj Brisa, Two Par Deejays y Raúl Romo Live Sax (21.00).

El programa finalizará el sábado 28 de septiembre con el vermú torero ambientado por Dj Faul Mc Cartney a las 14.00, café cantante amenizado por los grupos riojanos Sirens Please y Enay a las 17.00.

Para concluir habrá una fiesta 'Remember 90's' a partir de las 21.00 horas. Primero saldrán a escena Two Par Deejays que pondrán música desde la actualidad hasta la década de los noventa. Después actuará Paco Pil con Dj Brisa. Además, de manera intercalada durante la velada tocará Raúl Romo Live Sax.

La organización de los eventos corre a cargo de la empresa Pámpano y la Federación de Peñas de Logroño. Cuentan con la colaboración de Crazy For Music en labores de producción.

La entrada a los espectáculos musicales es gratuita y el Espacio Peñas 2.0, ubicado junto a Fuente Murrieta, también ofrece parque infantil y talleres de manualidades por las mañanas, degustaciones por las tardes y dispone de zona grastronómica.