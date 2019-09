Los Gandules, un elemento ya tradicional en el programa festivo Los Gandules durante su concierto del pasado jueves en el Espacio Peñas 2.0. / Jonathan Herreros La programación del Espacio Peñas 2.0 acaba hoy con Paco Pil en una fiesta dedicada a los 90 DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 28 septiembre 2019, 09:36

Las fiestas de San Mateo ya no se entienden sin el concierto de Los Gandules, que están ya al nivel de protagonismo del chupinazo, Carlos Jean, las peñas, Makoki, la quema de la cuba, las atracciones de feria, las vaquillas, los toros, las degustaciones, las peñas... Y ya han pasado por todo tipo de escenarios, el Biribay, la plaza San Agustín y el Espacio Peñas 2.0, les queda actuar en la calle San Matías o, por qué no, cualquier edición en la plaza del Ayuntamiento.

En la noche del jueves a Los Gandules les acompañó sobre el escenario Don Jacobo de Bodegas Corral Alfredo & Iker Piedrafita, ex de Barricada y su hijo, sustituyendo a quien iba a hacerlo en un primer momento, Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos). Ayer la programación continuó en el Espacio Peñas 2.0 con los grupos de tributo a Extremoduro (Bri Bri Bli Bli), La Polla Records (No Somos Nada) y Barricada (Parrillada), además de la banda riojana Doctor Sapiens, y finalizará hoy con una fiesta dedicada a los años 90 protagonizada por el incombustible Paco Pil, además de Raúl Romo Live Sax, DJ Brissa y Two Par Deejays.