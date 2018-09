El «flamenquito bueno» de Kiko Veneno Cuatro escenarios se simultanearon en la noche del domingo en San Mateo con Kiko Veneno, The Derty Gerties, el Parrilla Rock y la 'batalla de gallos' de The Urban Roosters DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 17 septiembre 2018, 12:03

Cuatro actuaciones musicales casi al mismo tiempo en el centro de Logroño resultan del todo excesivas. Seguramente se piense en distintos públicos, pero al final siempre se acaba dividiendo porque ante la gratuidad de los conciertos es más fácil atreverse a probar, como el hombre que anoche preguntaba en la plaza del Ayuntamiento: «¿Y este que va a cantar, qué hace, rock?»; y ante la viva respuesta de un miembro de la organización («No, flamenquito bueno» -entendemos que por no profundizar-), el preguntador acabó respondiendo de forma optimista: «Bueno, entonces tendremos que darle palmas». En la plaza del Ayuntamiento actuó Kiko Veneno, en la plaza del Mercado, tras el concierto de Rayden, se celebró la batalla de maestros de rap 'Urban Roosters'; la plaza del Parlamento volvió a coger el 'Parrilla Rock' y en la plaza Alférez Provisional, con el Espacio Peñas 2.0, se escuchó a The Derty Gerties. Todo en la noche de ayer y sin contar a Trío de Tres en la Caseta de Andalucía.

Más El mensaje de Rayden triunfa en San Mateo

Lo cierto es que el formato elegido para el rap fue muy atractivo. A Rayden le tocó competir con la concentración de batucadas, pero lo resolvió bien. Público mayoritariamente joven y, mezclado en el mismo, la capitana de la selección nacional de voleibol. Después, sobre el mismo escenario, una 'batalla de gallos' organizada por el proyecto riojano The Urban Roosters. Por ejemplo, el local Ibeas y Julen Salazar se pelearon a golpe de micrófono para deshacer un empate que parecía eterno. Debían alternarse rimando con palabras elegidas al azar o entre el público (mentiras, supremo, tenis, San Mateo…) durante un tiempo limitado y lo cierto es que lo hicieron mejor, improvisando, que algunos artistas por mucho que ensayen.

En el Parrilla Rock abrió el escenario Black Luminescent, un jovencísimo grupo de Santo Domingo de la Calzada. Precisamente fue eso, la sinceridad e ilusión juvenil lo que más llamó la atención, puesto que confesaron, con apenas 150 espectadores contemplándoles: «Es la primera vez que tocamos con tanto público». Su propuesta es diferente, con personalidad, ofrecen mucho guitarreo, teclados, violín… y una curiosa influencia de Muse con pinceladas de folk. Lo malo es que toda esa impronta se diluyó al interpretar versiones como 'Fiesta pagana' de Mägo de Oz y, sobre todo, 'Resistencia' de Ska-P. Después actuaron Entropía y Doctor Sapiens.

The Derty Gerties actuó en un pasacalles de Portugalete durante el mediodía del domingo, uno de sus miembros (Conn Bux) también actuó a primera hora de la tarde con Isaac Miguel y su proyecto compartido Nowhere Plan en el Espacio Peñas 2.0 y, allí mismo, por la noche, hizo triplete de nuevo con The Derty Gerties. Arrancaron a ritmo de gaita, instantes antes de que el bajista corriese a echar un pis como cualquier mortal. También usaron pandereta y violín para ofrecer un concierto muy divertido y con mucho ritmo que puede funcionar como banda sonora de una fiesta de la cerveza. No hubo tanto público como en la noche anterior pero el número fue creciendo poco a poco, conforme avanzó el repertorio.

«Bueno para el reuma»

El rey de la noche era Kiko Veneno, un caramelo para los melómanos, para cualquiera a quien, sin siquiera conocerlo, le guste la buena música, aunque esto resulta una contradicción. Hay que reconocer que es desolador, una auténtica decepción, que la plaza del Ayuntamiento no se llene a rebosar para disfrutar de su concierto. Este año se han prescindido de las gradas del bulevar de avenida de la Paz, quizá para empujar al público a acercarse al escenario. El artista estuvo acompañado en el directo de toda una banda al completo y arrancó el concierto con la canción 'Titiriti', que más bien parece una chirigota por el uso del mirlitón. No tardaron en llegar sus canciones emblemáticas, como 'Memphis blues again', 'Traspaso', 'Superhéroes de barrio', 'Dice la gente', 'Te echo de menos', 'Joselito'… que fueron las que más celebró y bailó el público.

Hay que reconocer que, al margen del sonido óptimo, de la buena interpretación, al directo le faltó chispa, magia, y lo primero desde el público, más contemplativo que festivo. Ya sucedió en el Fardelej de Arnedo de 2015 que Kiko Veneno salió al escenario contrariado y no remontó un concierto que parecía ofrecer sin ganas. Es, sin duda, uno de los grandes músicos y compositores de la escena nacional contemporánea, pero debería hacer algo más, contar con un anzuelo para el público actual. Y eso que no perdió el humor cuando, tras interpretar 'En un Mercedes blanco', explicó: «Esto es muy bueno para el reuma, te quita los dolores de espalda». Algo más de una hora y media de concierto correcto, no inolvidable.