Fiesta en la calle San Matías A la izquierda, Jorge García Pasaro actuando junto a Ángel Agüera y Pedro de Olga. A la derecha, el público de la sede de la peña La Rioja. :: justo rodríguez El concierto de Jorge García Pasaro en la peña La Rioja fue el único del pasado lunes DIEGO MARÍN A. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:35

LOGROÑO. El concierto de Jorge García Pasaro en la sede de la peña La Rioja fue una de esas noches que no se olvidan. No porque fuera algo extraordinariamente memorable, pero sí fue algo entrañable. Una actuación en pequeño formato, ante un público familiar, en uno de los barrios obreros por excelencia de Logroño, Ballesteros, y en una vulgar noche de lunes, aunque sea de fiestas de San Mateo. Aquello recordó a las verbenas de antaño en los barrios, cuando las fiestas de San Mateo realmente salían del centro, no sólo de manera testimonial.

La peña La Rioja cuenta con su propio programa musical en San Mateo. Y es de lo más variopinto. El lunes contó con Jorge García Pasaro, ayer con Juancho 'El Charro', el próximo viernes actuará Makoki 'el Can' y su grupo Vela -ayer un espectador más- y el sábado, nada menos que con el grupo punk de Haro RDT (Reflexiones Desde la Taza) presentando su maqueta, 'La costra del vino'.

Tras un espectacular toro de fuego en la misma calle San Matías se dio paso al concierto, que llenó la sede de la peña La Rioja. No sería muy arriesgado decir que la fiesta de San Mateo se redujo en la tarde del lunes a esta pequeña calle del Este de la ciudad, después de la suspensión de los conciertos del Espacio Peñas 2.0 y el Parrilla Rock. Jorge García Pasaro actuó en un escenario apañado en una esquina, sobre el que aparecía y desaparecía un porrón de zurracapote. No estuvo solo sobre el escenario, le acompañaron dos músicos más: el guitarrista najerino Ángel Agüera y el cantante flamenco logroñés Pedro de Olga al cajón, que resultará conocido a muchos por ser el 'malo' del videoclip 'Contradicción' de Malú rodado en La Rioja.

El repertorio se abrió con el tema propio 'En busca de un sueño' de su nuevo y «primer disco profesional» -aclaró el músico-, 'Tu historia'. Hubo más temas suyos, algunos tan emblemáticos en su trayectoria como 'Princesa de barrio', «canción que me representa», describió, pero lo característico del concierto fue el ramillete de versiones que ofreció, justificándose: «Poco a poco me quiero hacer un hueco en el mundo de la música, las versiones están bien para días como hoy. Pero mis letras tienen un mensaje», e interpretó 'Niña de los miedos', sobre los malos tratos. El público atendió a las canciones del artista, pero con lo que verdaderamente disfrutó fue con las versiones que conocía, como 'La chica de ayer' de Nacha Pop, 'No dudaría' de Antonio Flores, 'No puedo vivir sin ti' de Coque Malla, 'Insurrección' de Manolo García...