Los que encienden la mecha Los vendimiadores, Andrea Ruiz y Álvaro Marín, con la Dama de la Fuente que se refresca en el Ayuntamiento logroñés. :: jonathan herreros Los Vendimiadores 2018, Álvaro Marín y Andrea Ruiz, ya están listos para la fiesta MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Sábado, 15 septiembre 2018, 09:05

A estas horas, Álvaro Marín y Andrea Ruiz estarán preocupados por el lanzamiento del cohete y por que todo salga bien en este multitudinario acto. «El cohete, que salga hacia arriba», bromea el mismo Álvaro, un abogado de 29 años que esta semana festiva tendrá que escaparse algún ratillo, aunque sea a las cinco de la mañana, apunta, para sacar adelante algún asunto. Lo que tiene ser autónomo. Quieren ser unos Vendimiadores que realicen su labor como tiene que ser. Andrea, la Vendimiadora más joven que ha tenido la ciudad en sus últimos tiempos, con 19 años, tiene especial interés por visitar los chamizos. Peñista ella de siempre, algún año incluso ha podido vivir el cohete desde el interior de la casa consistorial, con lo que la experiencia de hoy tampoco le pilla de nuevas del todo.

En cualquier caso fue el jueves, ataviados ya con el traje regional que lucirán estos días, cuando pudieron asomarse al balcón de la casa consistorial que hoy volverán a pisar, con una plaza llena a rebosar de gente esperándolos para que abran la fiesta.

Los casi tres meses que han pasado desde que supieron que iban a ser Vendimiadores los han aprovechado a base de bien. Tras la designación, vinieron unos días de muchas felicitaciones, cuentan Álvaro Marín y Andrea Ruiz, y luego una fase más tranquila, con las pruebas del traje, alguna que otra reunión... Parecía que no iba a llegar, pero San Mateo ya está aquí.

Estos últimos días, antes de la vorágine festiva, incluso se han puesto vídeos de actos de otros años para repasar lo que han ido haciendo sus antecesores y aprender de ellos. Álvaro recuerda que, pese a que ya se había presentado antes, no pensaba que fuera a salir y que no se hacía a la idea de lo que implicaba. Eso sí, no se arrepiente.

Han posado ya con algún espontáneo que les ha pedido una foto por la calle. Van llenado su muñeca de las pulseras que le van dando en las peñas. Ya han estado, también con los Vendimiadores 2017, Natalia Sáez y Cristian Sarramián, en la comida del Berceo, en la jornada de mayores de Las Gaunas el jueves o en el acto de proclamación, en el que se abrazaron los cuatro como si no hubiera mañana.

Eso sí, desde ya juegan en solitario, sin que falte el cuidado de la Corporación municipal, que en eso, que se sepa, no ha habido quejas de ninguna de las parejas de Vendimiadores.