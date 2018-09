Elegancia y respeto

«Las buenas críticas y las ventas no suelen ir nunca paralelas. Más bien al revés», explica Josele Santiago. Anoche, la plaza del Ayuntamiento de Logroño se llenó instantes antes de que comenzara el concierto de Los Enemigos. Miles de personas esperaban la actuación, sin duda prometedora. La gente, sobre todo familias, pasaban por allí procedentes de los fuegos artificiales y se quedaban a escuchar la música. Parecía, por una vez, que los planetas se alineaban y el público respondía como se merece a una propuesta seria y de calidad.

Los Enemigos ofrecieron una hora y media de repertorio interpretado de forma magistral. Son «viejos rockeros recalcitrantes», tal y como se definió el propio Josele Santiago. Lo cierto es que este puede ser el extraño caso del grupo que no sólo perdió con el transcurso del tiempo, se diría que, incluso, ha ganado enteros, quizá fruto, como expone el cantante en la entrevista realizada por Teri Sáenz, de que «lo bueno es que detrás de un pelotazo grande llega una etapa de bajón que en el caso de Los Enemigos no ha ocurrido y seguimos los cuatro miembros originales, algo que no puede decir casi ninguna banda después de tantos años». La templanza y calidad del directo hablaron por sí mismos. Lo malo es que, al finalizar el directo, apenas quedaban unos centenares de espectadores en la plaza, eso sí, entregados a la causa.

Los Enemigos siempre han podido presumir de un prestigio comedido, con el aplauso del público pero ajenos a los fenómenos de masas. «Jugar en la segunda división del rock nos ha hecho absolutamente libres», afirma Josele Santiago. Hay que valorar que disfrutar de un concierto como el de Los Enemigos en las fiestas de San Mateo es un lujo, un auténtico acierto de la programación, aunque finalmente haya sido para una minoría. Ellos mismos se encargaron de recordar y agradecer la acogida que tuvieron en Logroño cuando el grupo regresó de su paréntesis y actuó en el festival Actual 2012. El rock de Los Enemigos es elegante, a medio camino entre Loquillo y Surfin' Bichos, con un respeto absoluto por el público que, por supuesto, es mutuo.

Hubo canciones emblemáticas, como 'Señora', presentada al inicio del repertorio con las palabras: «¡Buenas noches, Logroño. Esta es una ciudad muy entrañable para nosotros, ya lo sabéis todos». Por los escenarios de esta ciudad han pasado muchos grupos que regresaban tras un parón (Tequila, 091, La Frontera, Hombres G…) y ninguno ha exhibido la fuerza e intensidad de Los Enemigos. También hubo canciones más recientes, como 'Vida inteligente', presentada con las palabras: «Tampoco hemos estado viviendo del cuento todo este tiempo, también grabamos un disco». El dominio de los instrumentos fue una delicia y detallitos como las virguerías con las baquetas del batería Chema 'Animal' Pérez fueron una auténtica señal de distinción.

Los Gandules, otra vez

Otra cosa muy diferente fue lo que se pudo ver en el Espacio Peñas 2.0. Gracias al día fuerte de las fiestas reunió al mayor número de público del programa, eso sí, con la propuesta, cuando menos, más discutible de todas. Primero actuó El Rizos, un cantautor que se presenta en redes sociales como «una actriz que toca la guitarra para decir cosas. Me encanta la mayonesa, los parques de atracciones y la novela erótica».

En un sencillo formato de trío, uniformados, El Rizos fue un trasunto de Manolo Kabezabolo. Las introducciones de las canciones tenían más contenido que las letras de estas, con muchas referencias a la actualidad pero que parecían haberse escrito media hora antes del concierto, que se hizo muy largo. «Yo soy muy tradicional, me gustan los huevos fritos con panceta», confesó. El mayor número de aplausos que cosechó fue cuando mentó a Pablo y Jorge, los condenados por el conocido como 'No caso del 12N', muy presente en este escenario del Espacio Peñas 2.0.

En esta noche dedicada de alguna manera al humor, aunque la de El Rizos es una 'música' más cercana a la canción protesta, Los Gandules eran el cabeza de cartel y actuaron en segundo lugar, antes de La Mala Pékora, que cerraron la noche. No fallan ya a una cita con San Mateo este dúo de gamberros de Zaragoza. Y parece que hasta a ellos mismos les sorprende porque, iniciado ya el concierto, tras las primeras gracias, reconocieron: «Hace dos años estuvimos aquí haciendo lo mismo. Y creo que hasta hicimos los mismos chistes. ¡No os cansáis, eh!».

Los chistes, que si la caseta de aperos convertida en chalé de Pedro Sanz, que si corear el nombre del Premio Nobel de Literatura Jacinto Benavente -quizá la erudita referencia sea lo más perturbador del espectáculo-, que si piden un aplauso para Sonia y Selena, aquel conocido como «dúo neumático» formado por la doble de Pamela Anderson… El caso es que volvieron a triunfar, a hacer reír con un formato a medio camino entre la broma y el teatro porque música… la música es otra cosa. Lo malo de Los Gandules es que han acabado por crear un género musical con hijos como Las Bistecs y Ojete Calor que ocupan un espacio en los escenarios que deberían tener propuestas más serias y sacrificadas.