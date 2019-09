DIRECTO: Cuenta atrás para San Mateo

Más de un año han esperado los logroñeses a que llegara este día. Más de un año esperando a que las autoridades se asomaran una vez más al balcón de la plaza del Ayuntamiento para pronunciar esas palabras que, no por haberlas oído un año tras otro, dejan de emocionar: «Logroñeses, logroñesas, viva San Mateo».

La única y temible amenaza que se cernía sobre este comienzo de las fiestas era la de las tormentas. La Rioja se encuentra en alerta naranja por tormentas y lluvias. A falta de diez minutos para el cohete, han empezado a caer las primeras gotas, pero eso no ha hecho que nadie se haya marchado de la plaza del Ayuntamiento. No en vano se esperaba la presencia de 30.000 personas en una cita que vuelve a estar amenizada por Carlos Jean. Las previsiones no se han equivocado y los logroñeses (y visitantes) han vuelto a acudir en masa.

Este año, y por primera vez, el honor de decir de esa frase con la que la fiesta da comienzo corresponde a Pablo Hermoso de Mendoza, el nuevo alcalde de la capital riojana. Será una cita con novedades y de ellas la principal será el horario. Acostumbrados a lanzar el cohete antes de comer, en esta ocasión los logroñeses han de esperar a las 19.00 horas para arrancar las fiestas.

Para canalizar tal afluencia de gente, el Ayuntamiento y la Policía Local de Logroño han introducido por motivos de seguridad cambios en los accesos, que son cuatro de entrada y cinco de salida y han estado abiertos desde las 17 horas.