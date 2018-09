La despedida del gigante Padilla Antonio Ferrra, en La Ribera, en la feria del 2013. :: JUAN MARíN Segunda de feria con reses de Zalduendo para el jerezano y los extremeños Antonio Ferrera y Ginés Marín PABLO GARCÍA-MANCHA LOGROÑO. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:35

La corrida de hoy viene marcada por la gran incógnita de los astados de la ganadería de Zalduendo, que tan mal juego dieron el año pasado y que la empresa -atendiendo a razones que tienen que ver con sus intereses societarios- ha vuelto a anunciar en la feria. Pero conviene añadir en este punto que Zalduendo es una ganadería señera en el campo bravo y que si la corrida llega con hechuras propias de su estirpe (cosa que no sucedió el año pasado) tiene muchos motivos para embestir.

La tarde viene marcada por la despedida de los ruedos de La Rioja de Juan José Padilla, que en la feria de Zaragoza se cortará la coleta de forma definitiva. Padilla llega en un año duro en el que se desataron todas las alarmas cuando fue herido en el cuero cabelludo unos días antes de San Fermín. El torero jerezano, lejos de amilanarse, compareció con un pañuelo pirata y se entretuvo en cortar tres orejas en una magnífica corrida de Jandilla.

Toros de Zalduendo La historia Fue formada con reses navarras por Joaquín Zalduendo a finales del siglo XVIII. En 1987 es vendida a Fernando Domecq Solís que conservó el hierro, señal y divisa y eliminó todas las reses. La refundó con la parte que le correspondió de la ganadería de 'Jandilla'. En el 2014 fue adquirida por la empresa Bailleres. Divisa Encarnada y azul. Señal Punta de lanza en ambas. Los diestros Juan José Padilla Se despide del ruedo de Logroño el Ciclón de Jerez en un año de reconocimientos. Antonio Ferrera La etapa de madurez absoluta de un torero muy de la afición de Logroño. Ginés Marín Su mejor tarde fue la del indulto de Dax en agosto.

Padilla se ha dejado la misma vida en los ruedos del mundo y ha luchado lo indecible por su recuperación: «Esta profesión se blinda con mucha verdad y el tributo es posible que llegue hasta la muerte. Soy consciente de que he puesto toda mi voluntad para salir adelante, y ha sido una voluntad de hierro, les he hecho caso a los doctores y he sido muy metódico en todo lo relativo a mi recuperación, desde la alimentación a la forma física. Y ha sido fundamental el apoyo que he sentido de mi mujer y mis hijos, que me han dado el equilibrio en mi balanza. Sin olvidar todas las personas de mi entorno que han estado a mi lado en todo momento», explica un torero que siente especial devoción por Logroño. «Nunca se me va a olvidar la salida a hombros de la plaza vieja y los premios que he conseguido en esta región», subraya.

Y ofrece las razones por las que ha decidido poner punto final a su carrera: «El año pasado, al terminar en Zaragoza me di cuenta de que había culminado una maravillosa temporada, que la siguiente cumplía 25 años desde que tomé la alternativa y que era el mejor momento para despedirme. He disfrutado de una segunda etapa excelente tras el percance de Zaragoza, que supuso un antes y un después en mi vida y en mi carrera, y estoy convencido de que me voy en mi mejor momento. Y, además, absolutamente agradecido a toda la afición por todo el cariño que he recibido. Desde la ilusión y con toda honestidad, creo que esta decisión ha sido la más acertada».

El segundo de la terna es Antonio Ferrera, un torero también muy identifcado con la afición logroñesa. Este diestro ha dado un giro monumental a su carrera, no pone banderillas y ha logrado convertirse en un torero de enorme gusto y distinción. Viene en un gran momento tras indultar a un buen toro de la divisa de Montalvo en la Glorieta de Salamanca. Un torero en sazón.

Cierra la terna Ginés Marín, máximo triunfador de la feria de San Isidro del 2017 y un torero que en su época novilleril se calzó el Zapato de Oro en franca competencia con Andrés Roca Rey. Su mejor tarde de este año llegó en Dax y hay que esperar de él sobre el ruedo la excelencia porque es un gran torero.