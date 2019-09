«He descubierto las 'ojeras' de cordero, muy buenas» Brindis de Bruno Janot rodeado de sus amigos. :: / Antonio Díaz Uriel Bruno Janot | Turista francés en San Mateo Bruno Janot disfruta en Logroño de las fiestas mateas ESTÍBALIZ ESPINOSA Martes, 24 septiembre 2019, 08:34

Bruno viajó en furgoneta desde el vecino país galo para disfrutar de los sanmateos. Lo hizo con ocho amigos de las Landas, muchos de ellos 'charanguistas' (de charanga, no de charango). Bruno no. Él es de Dax y es asistente parlamentario (del senador socialista Éric Kerrouche), «un trabajo como otro cualquiera», dice. Este fin de semana apuraron juntos las fiestas logroñesas atraídos, sobre todo, por los toros.

-¿Qué o quién le ha traído a estas fiestas?

-Logroño es una ciudad hermanada con Dax y y vengo cada año con los escolares de mi ciudad, pero las fiestas de San Mateo no las pisaba desde hace 25 años.

-¿Y las ha visto cambiadas?

-Sí, han cambiado. Ahora me parecen más grandes, más importantes, aunque me gusta mucho esta dimensión humana, con no demasiada gente.

-¿Qué es lo que más le sorprende o llama la atención de San Mateo?

-Nada, me parecen igual que otras fiestas de España y son muy parecidas a las de mi ciudad. Me gustan mucho las fiestas españolas y a las de Pamplona (San Fermín) voy desde hace 30 años.

-En éstas supongo que habrá más vino...

-Sí, y buen vino.

-Y supongo, además, que aquí bebéis vino riojano, no francés.

-Sí, sí, riojano (me muestra la copa).

-¿Qué planes tiene para estos días?

-Iremos a los toros. Somos aficionados y venimos precisamente en San Mateo, y no en San Bernabé, porque ahora hay feria taurina. La vendimia también importante, pero con mis amigos venimos a los toros.

-¿Su torero favorito?

-Miguel Ángel Perera y Ginés Marín, no están en lo alto del escalafón pero son toreros de verdad.

-¿Qué más hará en estas fiestas?

-Disfrutar.

-¿Conoce el zurracapote?

-¿Una bebida? Sí, lo conozco.

-Confiéseme lo que más ha comido estos días.

-Pinchos. Aquí (en la Taberna de Baco) he descubierto 'ojeras' (orejas) de cerdo muy buenas, los champiñones de la calle Laurel... y las patatas a la rioja, cuando están bien hechas, me gustan mucho. (Nos explica que, como aquí, ponen un fondo común los amigos para comer y beber).

-¿Qué es lo que peor lleva de estos días festivos? Trasnochar, el ruido, la lluvia...

-Nada me molesta.

-¿Qué me dice de los logroñeses?

-Son muy acogedores. Tenemos con nosotros a José, el dueño del apartamento turístico donde nos alojamos, y lleva con nosotros desde hace dos horas.

-¿Regresará a San Mateo?

-Sí.

-Espero que no tarde otros 25 años.

-No, volveré el próximo año.