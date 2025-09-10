LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Denuncian ofertas a niños para asistir a la feria taurina contrarias a la ONU

Los naturalistas, con estatus consultivo en este organismo internacional, advierten de que el informe de evaluación a España de 2018 incluyó un texto muy claro al respecto

L. R.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:05

La Fundación Franz Weber denunció ayer la promoción de ofertas y precios especiales para que menores de edad accedan a la próxima feria taurina de Logroño, prevista durante San Mateo, al entender que es contraria a las objeciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU).

Así, y según critican, «los promotores ofertan entradas y abonos para menores de 25 años, y también menores de edad sin límite alguno», a lo que suman «la promoción asociada a la convocatoria de recortes para niños y la inclusión del 'bono joven cultural' financiado con fondos de Cultura».

Los naturalistas, con estatus consultivo en este organismo internacional, advierten de que el informe de evaluación a España de 2018 incluyó un texto muy claro al respecto de la participación o presencia de menores de 18 años en espectáculos taurinos, «subrayando que había que alejarlos de los mismos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El uso del velo islámico enfrenta a familias del Sagasta con la dirección
  2. 2 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  3. 3 Programa completo de San Mateo
  4. 4 Los Calis actuarán en Logroño durante las fiestas de San Mateo
  5. 5 Úrsula Corberó anuncia su embarazo: «Esto no es IA»
  6. 6

    El ERE de extinción de CMP Automotive se ejecuta ya para unos 80 trabajadores
  7. 7 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  8. 8

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario
  9. 9

    El nuevo curso despega en La Rioja
  10. 10 Tasa de basuras, seguridad, la Terraza... en el Teléfono del Lector de hoy

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Denuncian ofertas a niños para asistir a la feria taurina contrarias a la ONU

Denuncian ofertas a niños para asistir a la feria taurina contrarias a la ONU