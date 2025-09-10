Denuncian ofertas a niños para asistir a la feria taurina contrarias a la ONU
Los naturalistas, con estatus consultivo en este organismo internacional, advierten de que el informe de evaluación a España de 2018 incluyó un texto muy claro al respecto
L. R.
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:05
La Fundación Franz Weber denunció ayer la promoción de ofertas y precios especiales para que menores de edad accedan a la próxima feria taurina de Logroño, prevista durante San Mateo, al entender que es contraria a las objeciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU).
Así, y según critican, «los promotores ofertan entradas y abonos para menores de 25 años, y también menores de edad sin límite alguno», a lo que suman «la promoción asociada a la convocatoria de recortes para niños y la inclusión del 'bono joven cultural' financiado con fondos de Cultura».
Los naturalistas, con estatus consultivo en este organismo internacional, advierten de que el informe de evaluación a España de 2018 incluyó un texto muy claro al respecto de la participación o presencia de menores de 18 años en espectáculos taurinos, «subrayando que había que alejarlos de los mismos».
