Las degustaciones: el 'Almax' de las fiestas de San Mateo

Seguir el ritmo gastronómico de las fiestas de San Mateo de Logroño resulta un deporte de riesgo, sobre todo en días como el de hoy, con dieciséis degustaciones programadas a lo largo de la jornada por toda la ciudad. Un viacrucis solo apto para los muy devotos del colesterol, pero siempre una bendición si uno logra ajustar los pasos penitenciales a su estómago.

En el menú imperó el porcino, bienaventurado animal del que de todo se saca provecho, y más concretamente el chorizo en sus más diversas variantes y cocciones: a la sidra, frito, 'preñao', en picadillo o en su versión navarra: la chistorra. También hubo lomo adobado, panceta y jamón en este homenaje gastronómico al cerdo, oferta que se vio compensada por bocados menos proteicos como los champiñones o el arroz.

Desde primeras horas de la mañana, la peña La Unión calentó motores en su sede con un chocolate con bizcochos y moscatel, para luego dar el salto a la plaza del Mercado, donde sirvió su clásico bocadillo de lomo con pimientos. En la plancha, Valentín Tobalina daba vuelta y vuelta a la carne adobada «que, como viene un poco curada, a nada que la hagas es suficiente», nos explicó. Por sus manos pasaron 120 kilos de lomo, a los que hubo que sumar los 60 de pimientos y otras tantas cabezas de ajo empleadas en el acompañamiento, cocinado de víspera en el chamizo.

Despacharon unos 2.000 bocadillos, el mismo número que de raciones de picadillo servidas a escasos metros por Los Brincos. De mantener el fuego a punto y hacer los 300 kilos de esta carne se encargó Álvaro Aldea, quien antes de entrar en faena se había desayunado unos huevos con picadillo. «A mí no me repite», nos aseguró, quizá porque son más de 30 años los que Los Brincos vienen ofreciendo esta degustación, tras dejar atrás la sangrecilla por precaución sanitaria.

Decenas de ciudadanos hicieron fila ante ambas peñas y dieron buena cuenta de sus contundentes aperitivos, mientras algún que otro despistado revolvía el café con leche en las terrazas vecinas.

Doblando la esquina de La Redonda, una nueva fila advertía de la degustación del Hogar Navarro junto a su sede de Portales. Allí, su presidente, Antonio González Suberviola, más que freír mecía con mimo generosos trozos de chistorra en su cuna de aceite. «La clave es la calidad y el punto de fritura, y sobre todo que sea de tripa de cordero (no sintética), que es mejor y no se rompe». También ofertaban queso del Roncal, «pero la gente se tira más por la chistorra, que está caliente y a estas horas apetece más», explicó. Entre el lunes pasado y este jueves, repartieron 180 kilos de chistorra de Meano y más de 60 de queso de Burgui.

Continuamos ruta por la calle Juan Lobo hasta dar con el pincho solidario que Cáritas servía en su sede por tercer año consecutivo. Tres champiñones regados con chimichurri, salsa cuyo secreto sólo conoce Elena Coca, su cocinera. Lo recaudado con sus 700 raciones, a 2,50 euros cada una, se destinará a proyectos de atención primaria de Cáritas. ¿Por qué el champi? Por tratarse de un pincho multicultural, apto para musulmanes y también para veganos.

También champiñones, en este caso al ajillo y procedentes de Pradejón, fue el menú servido por la peña La Rioja en su sede, según la receta que Jorge Marín ha tomado prestada de su jefe. En principio habían anunciado paella, pero no quisieron 'pisar' el plato de arroz que a la misma hora ofrecía la peña La Rioja en su sede de Madre de Dios.

El choricillo a la sidra humeaba este jueves simultáneamente en el parque La Cometa (servido por la AA VV Carretera de El Cortijo) y en El Espolón, donde la peña Logroño estrenaba degustación y ubicación. Sus 250 kilos de chorizo se tradujeron en más de 2.000 raciones, que Carlos Llamazares y Jorge Zúñiga (presidente de la peña) hervían en dos enormes pucheros. «A mi mujer le gusta mucho el chorizo a la sidra y nos hemos atrevido con ello», nos reconoció Zúñiga.

También hubo choricillo y panceta en La Estrella, ofrecidos por su asociación vecinal. Y ya por la tarde, perritos calientes en el parque San Adrián; preñaos en el de San Antonio; café y pastas en La Unión, y bocata de jamón y queso en La Alegría. Vamos... un sinvivir.

