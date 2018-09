LA CORRIDA MERECIÓ MEJOR TRATO DE LOS TOREROS Juan Bautista fue arrastrado por su segundo cuando toreaba con su derecha. :: Juan Marín JUAN CRUZ GASTÓN Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:35

Las he visto mejores, pero también peores. Me refiero, naturalmente, a la corrida de ayer, del histórico hierro del legendario Victorino Martín Andrés. En primer lugar diré algo casi insólito en la plaza de La Ribera: se aplaudieron varios toros en la suerte de varas; cierto que también se escucharon pitos cuando el varilarguero le metía las cuerdas a los toros, pero hay que decir que la corrida al completo se picó francamente bien. Ni uno solo de los puyazos fue trasero, que eso sí que es para pitar al de la vara larga. Luego, uno mejor que otros cumplieron en banderillas, incluso en el que cerró plaza saludaron 'Jarocho' y Tomás López, pero antes también se habían aplaudido a otros y al espada Manuel Escribano en su primer toro, ya que en su segundo no cogió los palos, algo que me extrañó, la verdad, porque él tenía que saber que el toro ya había roto, o mejor dicho, medio roto en el segundo tercio, a pesar de salir de naja en el primer encuentro con el montado empleándose en el segundo con el que guardaba la puerta. Luego hablaremos del juego irregular de este quinto morlaco, 'Dirigible', que lo que pedía era precisamente alguien que supiera dirigirle. El primero se quedaba corto de viaje en el tercio final, pero no es menos cierto que el espada no intentó sacarle lo poco que tenía. El segundo de la tarde embestía con claridad por el pitón derecho, el tercero fue un toro muy faenable, pero el diestro no fue tan diestro porque no lo llevó templado en el engaño. El cuarto fue bueno por los dos pitones y el quinto merece capítulo aparte. Al sexto había que llevarlo desde el inicio hasta el final pegadito al engaño.

Decía que el quinto merecía comentarlo aparte y así lo haremos. De salida fue ovacionado ( se ovacionaron de salida cuatro toros). Fue a recibirlo el matador como es preceptivo y se pegó, el toro, una frenada de campeonato. Lo intentó varias veces con el mismo resultado. Las protestas fueron creciendo por gran parte del público. Comenté con unos aficionados del tendido 2 que muchos que se frenaban en capotes terminaban, si se les hacía lo que necesitaba hacerse, adelantarle capote a los hocicos y andarle a su velocidad para atrás hasta que viera que no pasaba nada, pero nanai, que no lo hizo el matador ni por casualidad, pero medianamente bien lo hizo un subalterno. Luego vino la estampida en el primer encuentro con el varilarguero y el caballo, empleándose con fijeza con el que guardaba la puerta, que allí se fue el morlaco. En banderillas, el maestro no quiso ponerlas, algo que no entendí yo y así se lo dije a dos buenos aficionados que estaban detrás de mí -y debían de conocerme porque me llamaron por mi nombre-. «Creo que se equivoca este chico», les comenté. Llegó el tercio final y vimos, por poco tiempo, eso me pareció, como el toro arrastraba los hocicos por la arena con embestidas claras por los dos pitones. Le cortó una oreja Escribano, que sin echar un borrón y bajo mi punto de vista, no estuvo a la altura de 'Dirigible', porque aunque hubo varias series por el pitón derecho, deberían haber sido mas largos y profundos. Es mi opinión, dentro del conocimiento que tengo en estas lides. Que el toro se fue apagando lentamente, sí, pero los veinte o más muletazos deberían haber servido para cortarle las dos orejas.

Juan Bautista, en su segundo estuvo más centrado pero sin rematar, porque el toro fue francamente bueno, era un victorino. Fue cogido y corneado en el suelo. Sangrando por el gemelo, pasó por la enfermería cuando lo pasaportó. No estuvo mal, pero a mi juicio el toro mereció más.

Joselito Adame, puede decirse que solamente cumplió, siempre bajo mi punto de vista. Se empeñó en acortar distancias sin llevar con el temple necesario a sus dos bureles, porque cuando los llevaba prendidos el toro respondía. Eran victorinos, no babosas. En suma, para el que esto escribe los toros a mejor altura que los toreros. Y punto.