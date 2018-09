«Soy consciente de que se lo debo todo a la afición; por eso mi entrega siempre es absoluta» Padilla con el trofeo que recibió de la 'Casa Chopera'. :: J.Marín Juan José Padilla Matador de toros P.G.M LOGROÑO. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:52

Juan José Padilla en el cara a cara no se parece en nada al personaje en el que se convierte cuando se enfunda el vestido de torear. Habla calmado, pausa y gravitación en cada palabra y ayer, antes de despedirse como matador para siempre del coso de Logroño mostraba su agradecimiento: «Se lo debo todo a la afición; de ahí mi entrega. No puedo ni debo ser rácano con una profesión que me lo ha dado todo en la vida».

-¿De dónde saca las fuerzas para seguir en la batalla tarde tras tarde?

-Es cuestión de motivación, de amor propio. Veo al público cómo se entrega conmigo, la forma en la que me espera y no puedo defraudarles. Es así, llevo 25 años siendo así y ya es demasiado tarde para cambiar.

-¿No cree que su pago ha sido demasiado fuerte?

-Yo me siento completamente recompensado. He vivido tardes hermosas e increíbles y momentos muy duros. Y no sólo el de Zaragoza. Pero me siento orgulloso de cada uno de ellos, de cada instante, de todo.

-Logroño lo ha tratado siempre muy bien...

-Desde luego; recuerdo perfectamente la época de la plaza vieja y mis triunfos en ella. Claro que sí.

-¿Le asalta la melancolía de saber que esta viviendo sus últimos momentos como profesional?

-No. Se trata de una decisión que tomé en su momento perfectamente consciente. Me retiro cuando mejor me encuentro siendo absolutamente fiel a mi concepto.

-Hace unos días Paco Ureña vivió una cornada parecida a la suya. ¿Ha hablado con él?

-Claro que sí, le he llamado y hemos charlado varias veces. Es un compañero al que admiro. Es un torero que va a salir hacia adelante porque él mismo me ha dicho que está loco por volver. Es algo grandioso esa entrega; esa forma de superar trances vitales tan duros.

-¿Cómo va a ser la despedida de Zaragoza?

-Es una plaza increíble para mi carrera. Allí me pasó lo peor y también una cantidad enorme de cosas buenas. Voy a ir con toda mi familia, con toda mi gente desde casa. Será algo muy emotivo

-¿Cómo será su futura vida?

-No lo sé, pero voy a estar ligado al toreo siempre. Es mi vida y es algo grandioso.