El cohete se dispara esta tarde Igual que hubo un tiempo en el que el cohete se llegó a disparar por la tarde, hubo otro en el que era sucio / T.B. La plaza del Ayuntamiento repite como casilla de salida matea... a la hora de la merienda JAVIER CAMPOS Logroño Viernes, 20 septiembre 2019, 16:49

Hoy empieza todo. Y van 63. La Fiesta de la Vendimia Riojana ya está aquí. Y la plaza del Ayuntamiento sigue siendo la casilla de salida, con el disparo del cohete, y la de llegada, con la quema de la cuba... pero para eso aún queda una larga semana -de viernes a viernes, de momento y a la espera de saber en qué quedará todo el año que viene-.

San Mateo 2019, en cualquier caso, no será igual que el del 2018 o que el del 2017. No todo se repite, no. Los sanmateos empiezan este año de tarde. Un cohete limpio, sí, pero vespertino... Con los accesos a la plaza abiertos desde las 17 horas y el cohete como tal elevándose al cielo logroñés a las 19 horas. Y con Carlos Jean convertido con el paso de los años en una especie de Makoki.

Fiestas son fiestas y cohete es cohete. De mañana o de tarde. Limpio o sucio. Para hoy se esperan 30.000 personas, aunque habrá que ver si el cambio de hora, que no de modelo, se deja notar. Logroño está de celebración. Los locales de ocio nocturno ya han anunciado que abrirán desde el mediodía. Los cortes de tráfico empezarán desde las 16.30 horas. Y la primera jornada se prevé que dure hasta bien entrada la madrugada.