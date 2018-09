EN LA CIUDAD HIDRÁULICA

Hay un niño con pañuelo rojo al cuello sobre el puente de la vía, en República Argentina. Escucha un silbido y ve venir una locomotora bajo una gran nube de humo. El niño se suelta de la mano de su padre y se queda agarrado al pretil, mirando el tren. La máquina pasa envolviéndoles en una espesa nube de humo negro. El niño oye la voz de su madre. «¡Venga, que ya estamos en la barracas!». Cuando el humo se desvanece, ante el niño aparece un extraño poblado de lonas y chapas, de estrépito y luces. Una ciudad que le deja asombrado.

*

El chico del pañuelo rojo ha quedado con unos compañeros de clase para ir a las barracas. Es la primera vez que sale por ahí sin sus padres. La ciudad es un animal fascinante, acechante: charlatanes, trileros, macarras... Un animal que se deja acariciar. Cruzan la vía. Nadie quiere una nube de algodón, ni montarse en las cadenas. Uno amenaza con arrancarle la cabeza a la mujer araña. Otro, con quitarle la escoba a la bruja del tren. El plan es distinto. Rodear con un aro un paquete de tabaco, y fumar. Derribar con la carabina de corchos un botellín, y beber. Cuestión de puntería o cuestión de suerte: Reno y Pisco. El chico llega a casa y vomita.

*

La cuadrilla sube a la feria. Juntos son mejores, aunque son carne fácil. La feria les parece una excitante antesala del infierno. Las chicas de las casetas, las vedetes del teatro Argentino... En la pista de los autos de choque atruena una canción de Deep Purple. A un lado de la pista, los Yumas, con sus casacas amarillas y negras, se acarician la entrepierna y escupen de costadillo. Al otro lado, los Ángeles del Diablo, con sus casacas negras y rojas, escupen entre dientes y se acarician la entrepierna. Sobre la pista, un coche pilotado por los unos choca de frente con un coche que pilotan los otros. Se arma una pelea instantánea. Y el chaval del pañuelo rojo se queda mirándolos y se va con una hostia a casa.

*

El chaval camina con una chica y su hermanita a las barracas. Quiere regalarle un peluche tronchando palillos a perdigonazos. Quiere montarse en la chocolatera y robarle un beso cuando cubran la cazuela con la lona. El chaval del pañuelo rojo quiere controlar su destino. No sabe que el azar juega a los dados. Él no hace diana y la otra carabina prefiere montarse en la noria. Allí suben. Desde arriba el chaval ve al Logroñés marcar un gol. Se conforma con eso para no volver de vacío.

*

Dos amigos caminan alucinados a la feria. No hacen caso a los cantos de sirena que llegan de cada atracción. Desprecian el hair metal de los autos de choque. Desprecian las tómbolas. Desprecian la barca vikinga. La noria ya no se asoma a Las Gaunas. No comen. Ya han bebido lo suyo. Van directos a la caseta del tiro fotográfico. (En el futuro, esas fotos se llamarán selfis. Entonces eran autorretratos con carabina). «Esto es más importante que un título universitario», se dicen. No tendrán esa foto juntos.

*

Un domingo temprano los novios han cogido las bicis y pedalean por el parque hasta las barracas. Se asoman a ver las fieras del circo. El tigre albino bosteza. El domador da lustre al látigo. Están montando la carpa. Más allá, unos hombres atornillan los basculantes del saltamontes. Una grúa levanta la noria. La mansión del terror no tiene aún puesta la fachada y enseña sus mentiras. Todos trabajan. Solo ellos dos miran. Y entonces ven que en la pista de los autos de choque están oficiando misa.

*

La familia llega a la feria. «Las tradiciones, cuanto antes mejor», se dicen. El lunes estará imposible. Han ido haciendo eslalon por el paseo de las Norias, esquivando a los vendedores de globos y a los manteros. A duras penas arrastran a sus hijos. Compran unos churros con mucho azúcar a ver si se calman. No hay manera: quieren todo. Y él sujeta al niño que se ha subido a un poni que lleva el rabo colgando. Y ella acompaña a la niña en el vagón del tren Chispita. Y juntos prueban su suerte en la tómbola. Y juntos intentan conseguir un pez con una pelota de pimpón. Y cada uno echa una carrera a los camellos. Y juntos regresan con un churro frío y el fondo del cucurucho lleno de azúcar.

*

El matrimonio ha visto los fuegos y ahora cruza el puente de Sagasta. El río sigue su curso indiferente. El otoño se anuncia. Ellos caminan de la mano. Fuman. Una columna de humo blanco los disuelve. El niño aquel ya no lleva un pañuelo rojo al cuello porque dejó de creer en su ciudad, pero sigue yendo a las barracas. Al oír las luces de esa ciudad efímera e hidráulica siente un pequeño escalofrío: el aire que levantan los recuerdos al echar a volar. Se dice que las cosas, en el fondo, no han cambiado tanto. Que todavía se asombra. Y ya no va a soltarse de la mano.