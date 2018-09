Dos casetas informativas velarán por unos sanmateos libres de agresiones sexuales Del 15 al 22 de septiembre habrá dos casetas situadas en la plaza de El Espolón y en la calle Once de Junio, junto al Revellín LA RIOJA Miércoles, 12 septiembre 2018, 12:18

Dos casetas informativas, instaladas en la plaza de El Espolón y en la calle Once de Junio, junto al Revellín, de Logroño, velarán por una celebración de las Fiestas de San Mateo 2018 «en igualdad, libre de agresiones sexistas y sensible contra la violencia de género».

Así lo ha afirmado hoy la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, en un encuentro informativo recogido por EFE, en el que también han participado todos los grupos políticos y numerosos colectivos, con motivo de la presentación de una de las casetas, que, entre los próximos días 15 y 22, servirán de punto de prevención de estas conductas.

La alcaldesa ha explicado que el objetivo fundamental de esta campaña, un año más titulada «¿Entiendes cuando digo NO?», es que «cualquier mujer, chica o niña que se sienta agredida tenga muy claro dónde puede llamar y que, cuando dice que no, es no».

Ha indicado que otro de los fines de estas casetas es, además de que las mujeres sepan los medios que tienen a su disposición en caso de agresión sexual, «concienciar a toda una sociedad, a todos los hombres y mujeres, niños y niñas, en ese ámbito de igualdad«.

«Por eso, vamos a promover unos sanmateos libres de agresiones sexuales y, sobre todo, por la igualdad y porque esté muy clara la libertad que todos tenemos a la hora de decidir hasta dónde llegamos en las relaciones sexuales», ha subrayado.

Durante las fiestas del año pasado, ha detallado, un total de 7.400 personas pasaron por los puntos de información, situados junto a las Escuelas Trevijano y en el Ayuntamiento, y entre ellos hubo familias con niños, adolescentes, preadolescentes, mayores de 30 años y técnicos profesionales sensibilizados con la campaña.

Ha concretado que no se ha producido «ningún tipo de denuncia en este ámbito», lo que no significa que no se tenga que concienciar y sensibilizar ni que haya que bajar la guardia, ya que son «espacios y momentos en los que los excesos pueden dar lugar a que se entienda lo que no se debe».

En estas casetas se orientará a todos los interesados en conocer los programas y servicios de prevención y asistencia municipales y de otras administraciones sobre violencia de género y agresiones sexuales, así como toda la información sobre a dónde acudir en caso de ser víctima de este tipo de situaciones, ha especificado.

Estos puntos de referencia, ha añadido, recogerán incidencias, denunciadas o no que, de forma anónima, se quiera hacer constar para su posterior análisis; y contarán con material de sensibilización, como folletos con decálogos de actuación, guías con los principales recursos sociales, pins, chapas y pulseras.

La alcaldesa ha apuntado que esta campaña se complementará con otra dirigida a la hostelería, con el lema «Pregunta por Ángela», ya iniciada en la pasada edición de estas fiestas de la ciudad.

«Pregunta por Ángela» se pondrá en marcha con carteles y pegatinas en establecimientos, con el fin de indicar que aquellas personas que se sientan acosadas pueden solicitar ayuda a los camareros utilizando la fórmula de preguntar por Ángela, y estos llamarán a la policía y acompañarán a la presunta víctima, ha concluido.