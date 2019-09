«Son las canciones las que hacen importante a una banda» Rafa Sánchez y Luis Bolín, miembros en activo del grupo musical La Unión. / L.R. Rafa Sánchez | La Unión La plaza del Ayuntamiento abre esta medianoche los conciertos de las fiestas de San Mateo con la bandadel 'Lobo hombre en París' DIEGO MARÍN LOGROÑO. Sábado, 21 septiembre 2019, 15:31

En la medianoche de hoy La Unión abrirá el escenario de la plaza del Ayuntamiento de Logroño para ofrecer uno de los conciertos estrella de las fiestas de San Mateo. Activo desde los 80, el grupo que lidera el cantante Rafa Sánchez también lo forma todavía el bajista Luis Bolín.

-¿En qué ha cambiado La Unión de los 80 con respecto a la del siglo XXI?

-En esencia y espíritu sigue siendo lo mismo, aunque han cambiado muchas cosas. Al principio éramos cuatro y, primero, nos abandonó Iñigo Zabala y, después, Mario Martínez. Como grupo nos siguen tirando las mismas cosas, aunque todo lo de alrededor ha cambiado porque empezamos editando en vinilo y casete... y ahora ni siquiera funcionamos con discográfica.

-En los 80 parece que lo importante era el disco, grabar y editar uno, y ahora, en cambio, lo esencial es actuar en directo, ¿no?

-Por supuesto. De hecho, se siguen editando canciones para continuar estando en el candelero. La edición de discos ahora no tiene mucho interés, sí de cara a los fans, aunque para ello, como en nuestro caso, en lugar de lanzar con disco con una docena de canciones vamos goteando temas de uno en uno.

-No obstante, La Unión continuó editando discos en los 90 y el siglo XXI, hasta su último trabajo, 'No estamos solos' (2017). ¿Plantean lanzar un nuevo disco próximamente?

-No. Ahora vamos sacando canciones y directamente las colgamos en la red, buscando regalar a nuestros fans temas nuevos y estar en constante movimiento.

-Una cuestión personal: ¿considera que su mejor disco es el directo 'Tren de largo recorrido'?

-Estoy bastante de acuerdo. Es un disco que rememora los trabajos anteriores y al final son las canciones las que hacen importante a una banda. Creo que justamente ahí se plasma muy gráficamente cómo es el directo de La Unión, la interacción con el público y, por mi parte, el lanzamiento de mensajes más o menos irónicos. 'Tren de largo recorrido' es un sello identificativo de La Unión y, como directo, es una referencia muy clara. Es lo que nos ha permitido ser tan longevos, aunque pasemos a la historia de la música por la canción 'Lobo hombre en París', empiezas a tocar canciones como 'Vivir al Este del Edén', 'Fueron los celos', ¿Dónde estabas en los malos tiempos' y 'Más y más' y compruebas que todas ellas nos han permitido estar tanto tiempo encima de los escenarios.

-¡'Más y más', de hecho, fue canción oficial de La Vuelta a España de 1989!

-¡Exacto! Ese fue un 'gol' del miembro infiltrado de La Unión en Warner, Iñigo Zabala, que dejó la banda para trabajar en la compañía y convirtió así la canción en un himno.

-En su sustitución, un teclista riojano, Fermín Villaexcusa...

-Así es. De Casalarreina. Los hermanos Villaexcusa son unos 'cracks'. Yo no me voy a un bolo si no viene Fermín, maneja muy bien la tecnología y los cableados, además de ser un gran teclista. Es fundamental en nuestros directos.