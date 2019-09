Los 'Camela riojanos' también van al cohete La nueva creación de Sergio Phúo y Héctor Narro es una adaptación de una canción de Camela LA RIOJA Viernes, 20 septiembre 2019, 10:20

Los Pecos riojanos vuelven a sorprendernos con una particular versión de un tema conocido adaptado a la actualidad riojana. En esta ocasión se trata de 'Escúchame', del famoso dúo Camela, que interpretan de una manera muy particular Sergio Phúo y Héctor Narro.

Ataviados como el dúo Camela, la pareja interpreta con mucha gracia 'Escúchame', cuya letra adaptan al cohete mateo.

«No han hecho caso, y yo me muero por salir, pero al chupinazo hasta las siete no hay que, pero me da igual que yo quedaré desde la mañana pa' beber», «Escuchame, comprendelo no te pases con el alcohol» y otras perlas adornan la canción de Dioniso Martín y María Ángeles Muñoz.

La pareja compuesta por Phúo y Narro se hizo famosa en internet por su interpretación de los Pecos Riojanos, versioneando el tema 'Hablamé de ti' en 2014. Desde entonces aprovechan cualquier oportunidad para poner unas gotas de humor con sus versiones riojanas de canciones famosas: felicitaciones navideñas, de Año Nuevo y, en fin, de todo lo que se les ocurre.

Sergio Phuo y Héctor Narro, dos actores y monologuistas logroñeses, se conocieron en un concurso -precisamente de monólogos-. Se hicieron amigos y comenzaron a actuar juntos. Hacían sketchs con la duquesa de Alba, Anne Igartiburu, Rocky... hasta que en una actuación se disfrazaron de los Pecos en el Room Deluxe y a la gente le encantó... Y hasta hoy.