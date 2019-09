«Cambiar todo habría sido injusto » El concejal Kilian Cruz-Dunne, en la plaza del Ayuntamiento. :: sonia tercero Kilian Cruz-Dunne |Concejal de Festejos y Participación Ciudadana Cruz-Dunne se estrena como concejal de Festejos prometiendo cambios... para otros años MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Viernes, 20 septiembre 2019, 12:34

Concejal de Festejos desde hace unos pocos meses, se encuentra con un cohete por la tarde, con clase en las fiestas.... «Quién soy yo para cambiar decisiones consensuadas», dice él.

-Le eligen concejal de Festejos... ¿Por su ritmo?

-Es más sencillo. Quiero creer que porque tengo ya una relación sólida con los organismos del tejido social de Logroño y no hay que empezar desde cero. Luego, igual no soy un buen orador, pero sí soy un buen escuchador. Creo que es el segundo valor que se ha tenido en cuenta a la hora de elegirme como punta de lanza para hablar con el tejido social de la ciudad

-Las fiestas se sujetan en los pilares de otros años

-Se mantienen. Ya dije que iba a respetar el trabajo del anterior responsable, Miguel Sáinz. Puede que no lo comparta, pero he de respetarlo. Cambiar todo de la noche a la mañana me hubiera parecido injusto. He ido modificando alguna variable que se podía meter sin cambiar el espíritu de lo ya hecho. Eso sí, en octubre sí o sí habrá un análisis exhaustivo de las fiestas mateas .

-De primeras, un cohete vespertino y clase en fiestas...

-El cohete se decidió que fuera por la tarde. Hubo en diciembre reuniones del anterior responsable con todas las entidades, padres, hostelería, vecinos... la hemeroteca dice que fueron intensas y se tomó una decisión coral. Quién soy yo para hacer un cambio brusco, unilateral. Como el de los días lectivos, también fue una decisión del consejo escolar, que si bien es consultivo, reúne al cien por cien de la comunidad educativa. Quién soy yo para ir en contra de esa decisión conjunta, analizada y meditada. Además la rutina dice que el consejo eleva una fecha y el Ayuntamiento la lleva a la Consejería de Educación. Solo que el tema se fue dilatando.

-El concierto más juvenil es el jueves ¿No es por boicot?

-No, son esas disfuncionalidades que surgen a la hora de ir adaptando esa decisión, que llegó bastante tarde y el tema ya estaba en proceso. La organización es muy compleja y cambiar fechas es difícil. Lo mismo que lo de los fuegos artificiales. Muchos profesores decían que los chavales van a ir ojerosos porque han ido a los fuegos.

-Los hay que critican los eventos taurinos

-Las vaquillas van en un convenio global que el Ayuntamiento tiene hasta 2021 con la plaza de toros, una entidad privada. Dicen que en otros sitios se han quitado los toros, pero en este caso no es un evento municipal, sino privado. En cualquier caso, somos un equipo que gobierna para toda la ciudad y para todos los ciudadanos.

-¿Cómo enganchamos a los juveniles?

-Para que todo pueda fluir en los próximos años, hemos de conectar a la gente joven, de 11 a 16, 17 años. Aunque la batalla de gallos quedó desierta en el concurso, hemos hecho un esfuerzo por recuperarla. La idea es un poco cómo potenciar y llegar a esos públicos que no están conformes con el programa que se les presenta. Hay una parte muy interesante que cerrar en el futuro.

-Los conciertos siempre van con debate

-Mi idea es que no sean lotes cerrados sino una fórmula que permita elegir. La ciudad se merece mejores conciertos y hemos de buscar mejores formulas, aunque no creo que con ello acabemos con la polémica.