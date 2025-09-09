Los Calis actuarán en Logroño durante las fiestas de San Mateo Referente de la rumba-pop español de los años 80 y 90, actuará el lunes 23 de septiembre a las 23:00 horas en la caseta de la Casa de Andalucía

La Casa de Andalucía de Logroño ha anunciado un concierto muy especial para las próximas fiestas de San Mateo de Logroño. El grupo Los Calis, referente de la rumba-pop español desde los años 80, actuará el lunes 23 de septiembre a las 23:00 horas en la caseta de la Casa de Andalucía, ubicada en el parking del Revellín.

Con más de cuatro décadas de trayectoria y éxitos tan recordados como Heroína, Los Calis se han convertido en banda sonora de verbenas, peñas y celebraciones en toda España. Sus canciones, cargadas de ritmo y sentimiento, han traspasado generaciones y siguen siendo himnos de barrio, de fiesta y de corazón.

Desde la organización adelantan que será una noche «de palmas, coros y mucho arte andaluz», con la promesa de arrancar la jornada festiva «a lo grande».

El concierto se enmarca en la programación musical de las fiestas de San Mateo de Logroño y pretende convertirse en una de las citas más destacadas de las fiestas logroñesas.