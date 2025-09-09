LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los Calis actuarán en Logroño durante las fiestas de San Mateo

Referente de la rumba-pop español de los años 80 y 90, actuará el lunes 23 de septiembre a las 23:00 horas en la caseta de la Casa de Andalucía

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:52

La Casa de Andalucía de Logroño ha anunciado un concierto muy especial para las próximas fiestas de San Mateo de Logroño. El grupo Los Calis, referente de la rumba-pop español desde los años 80, actuará el lunes 23 de septiembre a las 23:00 horas en la caseta de la Casa de Andalucía, ubicada en el parking del Revellín.

Con más de cuatro décadas de trayectoria y éxitos tan recordados como Heroína, Los Calis se han convertido en banda sonora de verbenas, peñas y celebraciones en toda España. Sus canciones, cargadas de ritmo y sentimiento, han traspasado generaciones y siguen siendo himnos de barrio, de fiesta y de corazón.

Desde la organización adelantan que será una noche «de palmas, coros y mucho arte andaluz», con la promesa de arrancar la jornada festiva «a lo grande».

El concierto se enmarca en la programación musical de las fiestas de San Mateo de Logroño y pretende convertirse en una de las citas más destacadas de las fiestas logroñesas.

