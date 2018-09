Los caballos toman la plaza Diego Sáez, Pablo San Miguel, Noah Jovelino, Antonio Villarreal e Iván Sáez. :: justo rodríguez La Ribera cierra la feria con una tarde de rejones que atrajo a numeroso público joven BELÉN MARTÍNEZ- ZAPORTA LOGROÑO. Domingo, 30 septiembre 2018, 00:34

El rostro más joven del mundo del toro pudo verse ayer en la plaza de toros de La Ribera. Era el cierre de la feria taurina del 2018 y la corrida del día estuvo dedicada al rejoneo. Pablo Hermoso de Mendoza es figura habitual en el coso logroñés y forma parte cada año del cartel, aunque suele hacerlo en una corrida mixta. No fue así en esta ocasión y no fue la única novedad. La Ribera vio en su ruedo por primera vez a una mujer, Lea Vicens. La rejoneadora estuvo acompañada en la arena por el hijo de Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo, que todavía no ha tomado la alternativa.

El público respondió bien y se llenó unos tres cuartos de plaza. Entre los asistentes, muchos jóvenes, entre ellos unos auténticos apasionados de Pablo Hermoso de Mendoza. Fue el caso de Diego Sáez y sus amigos, que explicaron que eran «seguidores de Pablo y habían ido a verle a Madrid y a Bilbao».

«A nosotros nos gustan los toros, pero una tarde de rejoneo como complemento no está de más», decían en el grupo de Pablo Ruiz. Helena Sánchez-Monje lo tenía claro: «Hemos venido por los rejones, es una tarde diferente».

«Nos gustan los toros, el mundo taurino en general. Somos españoles y taurinos», exclamaban por su parte en la mesa en la que estaban reunidos Tomasa Bea García y sus amigos.

Pero es innegable que la presencia de los caballos de Hermoso de Mendoza siempre es un atractivo. Había quien se había fotografiado con ellos y a los más pequeños siempre les encanta verlos.

Ayer en el patio de caballos se podía hablar de ellos con la veterinaria Elena González y su compañero de profesión y presidente del Colegio de Veterinarios de La Rioja, Julián Somalo, así como con Javier García Jiménez, parlamentario foral de Navarra, y Antonio González Suverviola, presidente del Hogar Navarro y ex presidente de la plaza de toros de Logroño y Calahorra. «Hemos venido a apoyar a los de nuestra tierra. Intentará hacer una tarde bonita con su hijo. La gente quiere rivalidad, verlo torear con Diego Ventura hubiera gustado», decían éstos últimos refiriéndose al estellés.

Pablo había venido en familia, su padre también se encontraba allí. ¿Nervioso? Se le preguntó. «Yo ya no me pongo nervioso», respondió amable y sonriente, después de haber saludado a todos los presentes, estrechar sus manos y pasear con tranquilidad por el patio de caballos. Sabía que La Ribera estaba de parte de Pablo y se lo hizo sentir en sus faenas de la tarde.