La buena música casa con el vino de Rioja Un grupo de chicas durante el concierto de The Safes. :: DÍAZ URIEL Arizona Baby y Messura ofrecen dosbuenos conciertos en la misma nochedel jueves pero en espacios distintos DIEGO MARÍN A. Viernes, 28 septiembre 2018, 23:49

LOGROÑO. Hay que reconocer que las fiestas de San Mateo han ganado, sobre todo, en espacios en cuanto a la programación musical. No hace mucho sólo se jugaban las cartas de las actuaciones en la plaza del Ayuntamiento, el resto era el escenario pequeño para los grupos locales en el Parrilla Rock y las orquestas, charangas, sevillanas, rancheras y demás fanfarria en los chamizos de las peñas, barriadas y casetas como la de Andalucía y las regionales en la glorieta del Doctor Zubía. Casi era un todo o nada.

Ahora es distinto. Los conciertos de la plaza del Ayuntamiento siguen siendo la referencia, sin duda, a donde van los nombres relevantes como Kiko Veneno y Los Enemigos, pero también hay otras posibilidades, como la plaza del Mercado, donde ayer dejaron muy buen sabor de boca Arizona Baby. Y, también, el Espacio Peñas 2.0, una amalgama de estilos y grupos con programación diaria y casi 24 horas. Lo mismo actúa un grupo local que uno internacional, como fue el caso ayer.

Abrió el escenario del Espacio Peñas 2.0 The Safes, un grupo estadounidense que va a ser la única presencia foránea, musicalmente hablando, en las fiestas de San Mateo. Toda una curiosidad que merece atención. En plena gira española, el día anterior actuaron en Torrelavega y al día siguiente en Castellón, pasaron discretamente por Logroño para presentar su nuevo disco, 'Tasty waves'. Hay que decirlo: probablemente vayan a ser el directo con menos público de las fiestas pero ni mucho menos fueron los peores por eso, más bien de los mejores. The Safes exhibieron un rock 'garage' rápido, con una clara influencia del punk de The Ramones. De hecho, el guitarrista vestía una camiseta del legendario grupo. Lo cierto es que el cantante parecía más un colegial en su acto de graduación que un punk, pero, apariencias a parte, la música sonó frenética, era atractiva y valiente. Tras un 'One more!' de ellos mismos para tocar una última canción, la despedida fue algo seca y destemplada.

Vielba salió al escenario portando una botella de vino tinto crianza de Rioja de la que bebió a morro

Después actuó Messura, grupo riojano que se está haciendo grande por momentos. Con sólo un disco editado, 'Otoño XVII', de cuatro canciones, han pasado este año por los festivales riojanos Fardelej y MUWI, y por méritos propios. Recuerda a Vetusta Morla y sólo un dato revela el interés que genera el grupo. Ninguna otra banda ha conseguido este San Mateo lo que ayer Messura, que músicos riojanos como 'Larry', Salva Honrubia, Dan Díez, Isaac Miguel, Dan Díez, 'Boogy', Ismael Zaldívar y Javi 'Chimbo' Llanos, entre otros, acudieran a ver su directo. Esto parece una tontería pero no lo es, es importante.

La propuesta de Messura tiene fuerza y personalidad y hasta el juego de luces les quedaba bien. Sólo queda esperar que no sea uno más de esos grupos que mueren de ese éxito parcial que es el autonómico y desaparezca antes de hacer algo realmente importante. Jimmy Barnatán fue el tercer y último artista del Espacio Peñas 2.0, aunque por la tarde ya había actuado junto al grupo local La Vil Canalla.

En la plaza del Mercado Arizona Baby ofreció un concierto soberbio, a la altura de lo esperado. Javier Vielba salió al escenario portando una botella de vino tinto crianza de Rioja de la que bebió ocasionalmente a morro. No hay mejor publicidad, o al menos más verídica, para el Rioja que ese gesto tan espontáneo y cariñoso, más aún viniendo de alguien de Valladolid. La música de Arizona Baby parece la banda sonora de un rodeo, te sumerge en la atmósfera del desierto estadounidense incluso cuando, muy esporádicamente, cantan en castellano. Fue el caso del tema 'Dieciséis toneladas': «Yo soy un pobre paria, minero soy./Con mi azadón y mi pala nací».

«Llevo tiempo queriendo llegar a otra dimensión y, en ese sentido, una buena droga es la música y el señor Marrón [el extraordinario guitarrista del trío] es un gran chamán», declaró Vielba, siempre tan simpático y graciosamente grandilocuente. Cualquiera le compraría un televisor o un paraguas con su poder de convicción. Afortunadamente, sólo vende rock, un rock suave, cálido, nostálgico, protagonizado ayer por las canciones de su último disco, 'Secret fires', y algunas de las que compondrán el próximo, 'Sonora'.