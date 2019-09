Blas cantó bien

Sorprende, cuando menos, que el concierto de Blas Cantó comenzara con una potencia propia de un concierto de heavy metal. Sorprende, incluso, que aquel muchacho que pasó por el mismo escenario de la plaza del Ayuntamiento en el 2013 con la prefabricada 'boyband' Auryn, con Sweet California como teloneras, protagonizara un notable espectáculo con una puesta en escena sobresaliente. El último gran concierto de las fiestas de San Mateo de Logroño ejerció como tal y congregó a un buen número de espectadores. Y lo cierto es que estuvo muy bien.

Blas Cantó es un cantante melódico que se ha dado a conocer, sobre todo, en el concurso televisivo 'Tu cara me suena'. Tal vez eso le ha dado un desparpajo y un saber hacer sobre el escenario que agradó al público. «Buenas noches, Logroño. ¿Está todo el mundo preparado para pasarlo bien? ¿Están todos listos?», preguntó. Y quienes no estaban listas sino ansiosas eran las jóvenes que ocuparon las primeras filas y esperaban allí desde hacía horas. Pero cabe destacar que no solo había chicas adolescentes, como pudiera parecer, entre los espectadores sino que el público era bastante heterogéneo.

Con un traje blanco y detalles dorados, además de un tremendo tupé, salió al escenario Blas Cantó y estuvo acompañado por una excelente banda que hicieron sonar las canciones de forma magistral, hasta la corista era buena y cantaba hasta mejor que el protagonista, convertido en un Rod Stewart rejuvenecido. Después de un inicio fulgurante cambió su vestuario y se fundió en negro, con una apariencia más rockera y menos de Las Vegas. Hasta se atrevió con alguna versión que no desentonó, como 'Somebody to love' de Queen, 'Lucía' de Serrat, 'Who's loving you' de Jackson 5 y 'Memphis Tennessee' de Elvis, interpretada en un formato acústico y simulando que los músicos le habían hecho cantar a traición, sin avisar. Resultó hasta creíble. Solo cabe reprochar al cantante los innecesarios alardes de voz, tan propios de los jóvenes artistas que han nacido en la televisión, aullando y haciendo falsetes como marca de la casa, como si eso les diera puntos.

Durante su repertorio, de más de una hora y media de duración, desgranó todos los temas de su primer disco en solitario, 'Complicado', comenzando con 'In your bed' y 'Drunk and irresponsible' y finalizando con la esperadísima 'Él no soy yo'. Incluso regaló alguna nueva canción, como 'Si te vas' y 'Volver a bailar', así que fue un concierto bastante completo, bien interpretado y bien desarrollado.