Irene Jadraque
San Mateo

'Bárbara. Reina de la Pantaloneta' recibe el primer reconocimiento de la Peña La Alegría

El motivo del galardón ha sido para «traer alegría a cada punto de Logroño»

María Aguirre

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:01

Con la degustación de chuletillas como estampa principal en la plaza del Mercado de Logroño, 'Bárbara. Reina de la Pantaloneta' ha recibido esta mañana el premio de La Alegría por «llenar de una emoción especial todo aquel acto al que acude», según ha explicado uno de los peñistas en un acto muy especial dentro de las fiestas de San Mateo.

La drag queen, como ha mencionado él, lo ha recogido con sorpresa. Una vez en el escenario, le han hecho entrega del galardón y ha dedicado las siguientes palabras con mucha emoción: «Viva San Mateo y Viva Logroño». Un momento que ha agradecido, porque «es un placer recibirlo y un honor que se reconozca lo alegre que soy por todos los sitios y fiestas a las que voy».

«Que viva la Peña La Alegría», ha concluido sonriente.

