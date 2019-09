El Ayuntamiento pide que «no se venda ni se sirva» alcohol a menores Iván Reinares Los concejales de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, Iván Reinares, y el de Participación Ciudadana, Kilian Cruz-Dunne, presentaron ayer la campaña 'En fiestas, menores sin alcohol' JAVIER CAMPOS Logroño Jueves, 19 septiembre 2019, 12:41

Que su venta esté prohibida por ley no quiere decir que no se consuma. Y eso es precisamente lo que ha llevado al Ayuntamiento de Logroño a pedir públicamente estos 'sanmateos' que «ni se venda ni se sirva» alcohol a menores. La Administración local no solo apela directamente a hosteleros y comerciantes, sino que este año incorporará monitores-informadores «que tratarán de evitar la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años en tiendas, supermercados, peñas, bares y casas regionales».

Los concejales de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, Iván Reinares, y el de Participación Ciudadana, Kilian Cruz-Dunne, presentaron ayer la campaña 'En fiestas, menores sin alcohol', incidiendo en las ideas de que «para divertirse no se necesita beber» y que «el consumo responsable en menores no existe». «La única conducta responsable es no beber, por eso insistimos en el consumo 0,0», dijo Reinares.

Desde el Ayuntamiento se entiende que muchos adolescentes se inician en el consumo de alcohol durante las fiestas y es por ello por lo que hacen un llamamiento común para «hacer algo y evitarlo». Familiares, administraciones, supermercados, profesionales del sector hostelero... «Estos 'sanmateos', pedimos que los bares y barras de fiestas desempeñen un papel muy importante no sirviendo alcohol a menores», añadió Cruz-Dunne.

Con esta finalidad, previamente a las fiestas de San Mateo, dos monitores se ocuparán de reforzar la difusión de las campañas 'En fiestas, menores sin alcohol' y 'No se vende ni se sirve alcohol a menores'. Para ello, visitarán espacios de venta y dispensación (bares, supermercados, tiendas de barrio-bazar, peñas y casas regionales), para recordarles la legislación, ofrecerles información y pedirles su colaboración.

Por otra parte, otros dos monitores recorrerán las zonas de marcha para jóvenes los días 21, 22, 23 y 27 de septiembre, en horario de 22.00 a 2.00 horas, para ofrecer información sobre los riesgos de consumir en edades tempranas. La finalidad de esta actuación es reforzar conductas de no consumo para lo que se premiará el 0,0 con objetos de interés o vales para un ocio más activo (entradas de cine, usb...). La campaña se reforzará también con un punto de información y control de alcoholemia, que consistirá en una carpa en la plaza de San Agustín, los día 21, 22, 23 y 27 de septiembre, en horario de 23.00 a 2.45 horas.