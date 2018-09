Arizona Baby y Messura: Menos es más

El programa musical de San Mateo se aflojó un poco en la noche del jueves, ya sin el Parrilla Rock en la plaza del Parlamento. El Espacio Peñas 2.0 ofreció una de las veladas con mayor calidad de las fiestas, primero con el grupo estadounidense The Safes. Curiosamente, la banda es la única presencia internacional en toda la programación de las fiestas y pasó totalmente desapercibida. Y no por calidad, porque la propuesta fue realmente buena, un grupo de rock intenso, cercano a The Ramones, con un cantante de camisa rosa que, al finalizar el directo, parecía un descamisado invitado de una boda.

Siguieron Messura en el escenario, la revelación de la música riojana de este año. Tras su paso por los festivales Fardelej y MUWI parece una obviedad que merece también pasar por Actual. Con Messura el público se animó, fue más numeroso, aunque en general la noche de ayer, que en cuanto a calidad fue la mejor hasta ahora del Espacio Peñas 2.0, tuvo también la menor cifra de público hasta el momento en el recinto. Y no por competencia, que era menor. El público, a veces, somos así de injusto e incomprensible. Messura tuvo el mérito añadido de lograr atraer a un buen número de músicos, promotores y técnicos de sonido riojanos, y algunos de los mejores, lo que es realmente difícil porque la insolidaridad reina en todas las disciplinas artísticas, también en la música.

Messura es una banda con carácter. No hacen nada nuevo pero su forma de tocar ofrece esa apariencia de frescura que da sensación de novedad. Y el aspecto físico también cuenta. El cantante y compositor, Diego M. Continente, luce un aspecto entre Lemmy (Mötorhead) y Ángel Stanich que siempre suma personalidad a la propuesta. El programa en el Espacio Peñas 2.0 lo cerró Jimmy Barnatán, actor reconvertido en músico que ya había saltado al escenario por la tarde para actuar junto al grupo riojano La Vil Canalla.

Vino tinto a morro

El concierto fuerte de la velada era el de Arizona Baby en la plaza del Mercado. Empezó con poco público y finalizó con mucho, aunque nada que ver con los conciertos atestados de gente de La Fuga y Jorge García de años atrás. Y es que el público no sólo es injusto e incomprensible, también imprevisible. ¿Qué se espera en San Mateo? ¿A Jennifer López? Arizona Baby es mucho mejor, fueron lo mejor de estas fiestas. Música pura con una propuesta sencilla, con los tres músicos al mismo nivel sobre el escenario, ni siquiera el batería estaba sobre un altar.

Javier Vielba ofició el directo como el maestro de ceremonias de un circo, mostrando y bebiendo a morro de una botella de vino tinto de Rioja. «Llevamos mucho tiempo dándole vueltas al mundo y a la vida, pensando en qué necesita el mundo: ¡un nuevo disco de Arizona Baby! Humildemente, creo que somos unos superhéroes del rock», declaró Vielba. Y de alguna manera lo son porque sostener en el panorama musical actual un trío de dos guitarras y una batería es, si no una heroicidad, cuando menos una rareza absoluta. Menos es más. Estos ZZTop de Valladolid con aspecto de Capitán Kavernícola ofrecieron un muy buen concierto, una delicia para los amantes del rock clásico, sencillo, sin artificios.