Aplauso a los conciertos de San Mateo Aunque resulten una apuesta sobre seguro mirando al pasado, Rayden, Kiko Veneno, Los Enemigos y Arizona Baby prometen buenos espectáculos DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 22 agosto 2018

Una pequeña luz en el horizonte parece, en realidad, un nuevo sol. No hace mucho la programación musical de San Mateo suponía una decepción constante, pero desde el año pasado parece haberse remontado algo el vuelo. El punto de inflexión parece haber sido abrir la programación a más escenarios y contar, en parte, con la iniciativa privada. Ya el año pasado la oferta fue una apuesta segura por bandas ya no clásicas sino casi legendarias de la música nacional, como Nacha Pop y M-Clan en el escenario del Ayuntamiento de Logroño, Josetxu Piperrak en el Espacio Peñas 2.0, Fangoria y Robe en el Palacio de los Deportes, La Fuga en la plaza del Mercado y Los Inhumanos en la calle San Matías. Aunque todavía se conserva esa mirada al pasado, seguramente porque los artistas actuales son más caros y en estas fechas aún tienen compromisos en los múltiples festivales de verano, lo cierto es que la programación de este año 2018 tiene un pequeño aire más moderno con Rayden, Kiko Veneno, Los Enemigos y Arizona Baby como principales nombres. Parece prometedor, aunque sólo sea por comparación. Y aún queda por desvelar lo que se ofrecerá en el Espacio Peñas 2.0 y, tal vez, por alguna iniciativa privada.

Hace años, al melómano realmente le daban ganas de huir a Salou en San Mateo cuando se anunciaban los grupos que amenizarían las noches de San Mateo. Se llegó a programar a Isabel Pantoja, pero un esguince de tobillo evitó su actuación. En el 2016 tuvimos que confirmarnos con Mägo de Oz, Fonsi Nieto DJ, Morat, un tributo a Héroes del Silencio y La Frontera; en el 2013, con Auryn, Sweet California, Daniel Diges y Despistaos; en el 2015, Nancys Rubias ennegreció un buen concierto de NajwaJean y otro… correcto de Alejo Stivel, además de, de nuevo, La Fuga; y en el 2014, con la cancelación por lluvia de Soraya, Efecto Pasillo y Supersingles. En el 2009 cabe recordar, casi como un oasis, a Vetusta Morla, Hombre G y Barricada. También que reconocer que no hace más de diez años Logroño, si no La Rioja entera, era un territorio donde poder asistir a conciertos de relevancia se restringía a las fiestas de San Mateo y al festival Actual. Ahora, tras la crisis y el cambio de modelo de la industria musical, las bandas se han echado a la carretera y, como viven de los conciertos y no de la venta de discos, es mucho más fácil que antes ver actuaciones en directo en cualquier parte. Ahora hay festivales de música por toda la región y muchas salas programan habitualmente recitales de pequeño formato, además de las grandes producciones que cada vez con más frecuencia se ofrecen en Riojaforum, la plaza de toros La Ribera y el Palacio de los Deportes de La Rioja. Programar, ahora, quizá sea más difícil que nunca porque, puede que por el aumento de la oferta, el público también es más puñetero que nunca. Hoy no gusta un artista pero mañana, si ha salido en televisión, sobre todo en algún 'talent show', sí.

Los artistas de San Mateo 2018

Los artistas anunciados para las fiestas de San Mateo 2018 reúnen, al menos, una base suficiente de respeto. Los jóvenes encontrarán en el rapero Rayden (domingo 16 en la plaza del Mercado) un atractivo a su gusto, que puede que no agrade a los que profesan la verdadera religión del hip hop pero, al menos, es un acercamiento bienintencionado a este género musical que tanto arraigo tiene entre los adolescentes. Quizá por eso mismo su concierto se anuncia a una inusual hora vespertina: 18 horas. En el polo opuesto está, el mismo día pero a las 23 horas, Kiko Veneno (domingo 16 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento), un artista que merece más que respeto, una reverencia. Quien haya pensado en él merece un aplauso. Kiko Veneno no sólo es uno de los grandes compositores de la música española sino que, además, posee una de las trayectorias más sólidas y coherentes de la actualidad.

Los Enemigos (viernes 21 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento) es una auténtica sorpresa, rock de la vieja escuela para los amantes de la música de los 90. La banda, como otras muchas, se desunió y tras un periodo en solitario de su cantante, Josele Santiago, retomaron su trayectoria juntos hace unos años. Normalmente estas reuniones carecen del carisma e intensidad de las etapas originales, pero al menos conservan la calidad y el talento del que otros jamás podrán presumir. Por último, Arizona Baby (sábado 22 en la plaza del Mercado) puede resultar de todo menos una sorpresa, pero también es un grupo de calidad de los que es agradable disfrutar en directo. Su líder, Javier Vielba, ya actuó el año pasado como El Meister en el Espacio Peñas 2.0 y hace unos meses en el Biribay Jazz Club de Logroño, y en numerosas ocasiones antes lo ha hecho en otras salas también con Corizonas, otra de sus formaciones. Otra apuesta segura, sí, pero por la experiencia vivida en las fiestas de la vendimia, es mejor apostar por el caballo ganador que experimentar con radiofórmulas.

Estos cuatro nombres, junto a dos sesiones de la orquesta Vulcano, costarán 111.107 euros. No parece demasiado (sólo un poco menos costaron NajwaJean, Carlos Juan, Alejo Stivel, Nancys Rubias y La Frontera). Pero queda una incógnita: ¿qué sucederá del lunes 17 al jueves 20 de septiembre? Las fiestas continuarán esos días y parece que todo el peso, en este caso, recaerá en iniciativas privadas como la de Espacio Peñas 2.0 y puede que en alguna promotora musical. Al fin y al cabo, los conciertos de Rayden, Kiko Veneno, Los Enemigos y Arizona Baby se celebrarán en sólo tres días, cuando el programa oficial de San Mateo se extiende durante ocho, del 15 al 22 de septiembre.