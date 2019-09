Antonio Ferrera y Paco Ureña se citan 'mano a mano' esta tarde ante toros de Núñez del Cuvillo Antonio Ferrera y Ureña, triunfadores de Madrid y Bilbao. :: efe Han sido los máximos triunfadores de Madrid y Bilbao, viven la mejor temporada de sus vidas y los toros de Cuvillo llegan en gran momento PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Lunes, 23 septiembre 2019, 13:49

Si existe en el campo bravo una ganadería perseguida por las figuras, ésta es la de Núñez del Cuvillo, una amalgama de sangres que ha logrado crear un toro bajo, hondo, de cabos cortos y líneas muy finas que desarrolla varios conceptos esenciales para la filosofía de las actuales corridas de toros: clase y duración, motor y nobleza. Esta ganadería llega a San Mateo en uno de los mejores momentos de su historia al finalizar una campaña que explosionó por todo lo alto en la pasada Feria del Toro de San Fermín, donde lidió una de las mejores corridas de los últimos tiempos, muy baja, seria por delante, en el límite de la báscula y muy completa en todos los tercios. Peleó en el caballo, todos embistieron en la muleta con suma calidad, nobleza y duración. Una verdadera obra maestra de la alquimia de una de las ganaderías más significativas del campo ganadero actual.

En principio, en la corrida de hoy estaban anunciados dos toreros que no podrán hacer el paseíllo esta tarde en La Ribera. Cuando se presentaron los carteles de la feria la terna era Antonio Ferrera, José María Manzanares y Andrés Roca Rey. A finales de agosto se supo que el torero peruano cortaba la temporada europea y que ya no volvería a los ruedos hasta sus compromisos americanos. La empresa Chopera tenía un as guardado: Paco Ureña, triunfador de San Isidro y una de las ausencias más incomprensibles del abono. El triunfo histórico de Bilbao lo puso por derecho en Logroño de manera inapelable. El cartel se había recompuesto para bien.

LA CORRIDA DE HOY (18 H.) Ganadería Núñez del Cuvillo Encaste Amalgama de sangres diferentes como Juan Pedro, Núñez, Atanasio, Osborne. Temporada Una de las mejores de su historia, con triunfos señeros en Pamplona, San Sebastián y Salamanca, entre otras plazas. Antonio Ferrera Nacimiento 19 de febrero de 1978, en Buñola (Baleares) Alternativa 2 de marzo de 1997, en Olivenza (Badajoz). Paco Ureña Nacimiento 26 de diciembre de 1982, en Lorca (Murcia). Alternativa 17 de septiembre de 2006, en Murcia.

Sin embargo, el viernes se supo que Manzanares se había resentido de una lesión en la mano y que tampoco torearía en Logroño. La empresa, tras valorar diferentes posibilidades, ha dejado la corrida en un mano a mano entre Ferrera (único superviviente del cartel inicial) y Paco Ureña, un cartelazo de primer nivel porque son dos toreros en un momento maravilloso, el mejor de sus respectivas carreras.

Los toros de Vejer llegan a San Mateo en uno de los mejores momentos de su historia

Abrirá la corrida Antonio Ferrera, que está cuajando una de las mejores temporadas de su vida tras unos acontecimientos muy extraños antes de San Isidro cuando los bomberos de Badajoz le rescataron tras precipitarse desde un puente al río Guadiana. El caso es que Antonio Ferrera consumó en Las Ventas en la pasada Feria de de San Isidro la faena más mágica de su vida y una de las más hermosas de la temporada. Lo hizo ante dos toros de Zalduendo y la plaza se conmovió con su maestría, originalidad e imprevisible actuación. Hace dos años en Pamplona dio una lección de naturalidad con un toro de Cuvillo al que pinchó y perdió los máximos trofeos. En la Feria de Badajoz consiguió algo también extraordinario, ya que en dos corridas indultó a dos toros de forma consecutiva: primero uno de Victoriano del Río y al día siguiente otro de Zalduendo. Fue sencillamente alucinante. En Salamanca también salió por la puerta grande tras otra faena memorable.

Por su parte, Paco Ureña está viviendo la mejor temporada de su vida tras la cornada del ojo en Albacete y la pérdida de visión. Máximo triunfador de San Isidro y locura absoluta en Bilbao, donde protagonizó una tarde memorable en la que cortó cuatro orejas y destiló la mejor faena de su vida. Los dos diestros llegan a Logroño antes de sus compromisos en la Feria de Otoño de Madrid. La tarde se antoja magnífica. La realidad es que conviene no perdérsela.