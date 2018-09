«No hay algoritmo ni superordenador capaz de crear la música que reside en el ADN» Carlos Jean apunta a la sesión de hoy en una imagen promocional. :: l.r. El polifacético Carlos Jean regresa a San Mateo, esta vez dentro del festival de música electrónica que acoge hoy (21 horas) el Palacio de los Deportes Carlos Jean Músico, productor y DJ TERI SÁENZ* ESAENZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:34

Este año no ha sido el encargado de amenizar el cohete, pero Carlos Jean (Ferrol, 1973) vuelve a los sanmateos en su faceta de DJ junto a Nano y Les Castizos dentro del Rioja Electric Music Festival que se celebra esta noche (bajo techo) a ocho euros la entrada.

-A este paso, el único 1 fijo en la quiniela del programa de San Mateo va a ser Carlos Jean.

-Y yo encantado de venir las veces que sea a Logroño, que para mí es como jugar en casa.

-Esta vez, sin embargo, cambia el disparo del cohete por una actuación con DJs más estándar.

-No creas que no me ha dado rabia, porque la del Ayuntamiento es una sesión tremendamente energética y muy distinta a cualquier otra cosa que puedas hacer. Al menos ha estado en manos de Diego Aguas, con el que he pinchado muchas veces y es un músico con tremenda fuerza.

-¿De verdad es equiparable la contundencia de una banda de guitarra, bajo y batería con la que puede generar un pinchadiscos?

-A los DJ les digo muchas veces que tendrían que vivir una gira con un grupo de rock y a los grupos de rock, que prueben a subirse al escenario como DJs. Yo que pertenezco a los dos mundos y he tenido la suerte de hacer muchas cosas distintas, tengo claro que la música es música y lo que predomina es la actitud, al margen de la herramienta de la que te ayudes. Algunos de los mejores ejemplos son precisamente DJ Nano y Les Castizos. Su forma de comunicar es rock en estado puro.

-¿Cuál es la fórmula para crear esa canción redonda que conecte de inmediato con todos los públicos?

-No existe. En 22 años de carrera he podido trabajar en 70 discos y más de mil canciones y jamás he encontrado un tema igual a otro, ni siquiera un plagio natural. No hay algoritmo ni supeordenador que trabaje a toda velocidad capaz de construir esa mezcla que dé con la canción perfecta porque esa capacidad sólo reside en el ADN de grandes artistas como Frank Sinatra, Camarón, Mozart o Alejandro Sanz.

-¿Se ofende si le dicen que su música es comercial?

-Siempre sé estratégicamente lo que quiero hacer, cuando quiero o me encargan música underground o crear algo comercial. Esa ha sido la finalidad en el caso de la canción de la película Yucatán o el tema para el Mundial de Rusia, así que si se considera comercial es un éxito personal. El clímax en esa dicotomía es componer algo original y que esa originalidad llegue a todo el mundo, como ha sucedido con Rosalía.

-¿Se atreve a pronosticar cuál será la próxima tendencia musical?

-Todo va muy rápido, pero lo único claro es que la música no cambia, sino la forma de comunicar. Quien mejor sepa hacerlo, triunfará.