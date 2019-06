«Han sido cuatro años de trabajo y de ilusión para despegar hacia el V Centenario del Sitio» Miguel Sáinz, ayer. :: J. M Miguel Sáinz | Concejal de Festejos El todavía edil delegado presenta el que será el último programa de San Bernabé de su mandato y se siente «razonablemente satisfecho» por lo hecho JAVIER CAMPOS Logroño Martes, 4 junio 2019, 10:02

«Una vez más tenemos que agradecer la inestimable colaboración de gran parte de la sociedad logroñesa que, de forma desinteresada, hacen que estas fiestas sean posible y que el sentimiento de orgullo logroñés vuelva a tomar las calles». El todavía edil de Festejos, Miguel Sáinz, presenta el que será el último programa de San Bernabé de su mandato.

-Ha incidido mucho este año en el tercer acto de la recreación del asedio, concretamente el relativo a la expulsión de los franceses de su campamento en el parque del Ebro...

-Invito a todos los logroñeses a que vayan a las 13 horas del domingo junto a la chimenea del parque de Ebro, la última batalla consiste en la huida del ejército francés, su expulsión, en la que se utilizó incluso el agua desviando parte del Ebro, junto a las tropas de refuerzo que llegaron, para ser fidedignos. Es una hora muy apropiada porque otros años ha coincidido con la misma tarde de las vísperas, y de alguna manera le restaba público.

«La idea inicial es empezar a celebrar Logroño 2021 un año antes, desde el San Bernabé del 2020...»

-Cuatro años como concejal de Festejos y al frente, en cierto modo, de las fiestas de San Bernabé. ¿Cómo ha visto la evolución? ¿Con qué se queda?

-Me quedo con la ilusión y con el sentimiento logroñés de los más de 300 voluntarios y los recreacionistas que se visten, que han evolucionado mucho a la hora de perfeccionar los asedios, introduciendo la figura del relator o narrador, cambiando los guiones de la batalla para que sean diferentes, que si la expulsión de los franceses, que si la encamisada, novedades todas introducidas por ellos... Y me quedo también con el esfuerzo y la ilusión de las cofradías para recuperar tradiciones logroñesas como las fresas con vino, las luminarias, el concejo abierto... todo ello para recuperar sentimiento logroñés, identidad de ciudad, además de la puesta en valor de la bandera, con entre 150 y 200 banderas en las calles del centro histórico... desde luego ha sido todo un chute de logroñesismo.

-La participación... clave.

-La participación... la ilusión por participar, sin duda. Y la escucha activa. Se proponen muchas ideas y, lógicamente, todo no se puede hacer porque no todo encaja en cuatro días, pero habrá muchas de esas cosas que tendrán cabida en el V Centenario. Un ejemplo al respecto sería el que se puedan recrear no solo los episodios de San Bernabé, de aquellas fechas concretas, sino otros hitos históricos que rodearon aquello; toda una serie de acontecimientos en días y meses reales previos que desembocaron en el asedio como tal.

-¿En qué punto queda el V Centenario del Sitio de Logroño?

-Decía que han sido cuatro años de trabajo y de ilusión para despegar hacia el V Centenario del Sitio. Queda mucho por hacer, claro, pero el disponer de un documento científicamente elaborado por un historiador contextualizándolo todo, con la declaración de Acontecimiento de Excepcional Interés Público, con la Comisión Interadministrativa ya creada, y con los voluntarios y recreacionistas ya formados y lanzando ideas, el camino hacia el 2021 es más cómodo. La idea inicial es empezar un año antes, es decir, que desde el San Bernabé del 2020 y hasta el del 2021 no sólo vivamos cuatro días sino que el año previo a junio del 2021 sea intensivo, de fiesta y celebración, de actos culturales de todo tipo, exposiciones, conferencias, conciertos...

-¿Satisfecho con lo hecho?

-Razonablemente satisfecho, sabedor de que quedan cosas pendientes, pero siempre me he sentido acompañado. Solo no puedo; con amigos, sí.