El Concejo más 'abierto' que se recuerda

21 de mayo de 1521. Logroño celebra Concejo Abierto en la iglesia de Santiago y sus gentes deciden no ceder ante el invasor. La resistencia logroñesa al asedio francés está en marcha y se desarrolla entre el 25 de mayo y el 11 de junio. Una resistencia «que merece sin duda el adjetivo de heroica e involucró al conjunto de la ciudad», se viene insistiendo con especial incidencia en los últimos años de cara al V Centenario del Sitio.

La recreación de la decisión logroñesa de resistir al asedio francés se recuperó oficialmente como parte del programa de San Bernabé en el 2016, hace ahora tres años, de la mano de la asociación histórico-cultural 'Guardias de Santiago' y la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza. Y lo cierto es que desde entonces no para de crecer y consolidarse. Tanto que este año, y con motivo de la presentación de las fiestas, desde el Ayuntamiento se destacó como una cita para no perderse y dar por iniciados los festejos. No en vano, el Concejo Abierto se considera como un episodio clave «que condicionaría nuestra historia».

«Allí se decidió que la ciudad no podía caer y ser rendida», destaca Alfredo Iturriaga, de la asociación histórico-cultural, quien añade que se trata de un «acto precioso» al que cada año acude más gente -y que cuenta con la colaboración del grupo de teatro riojano Escenario Vacío para su escenificación-. «Y allí los logroñeses pidieron a la Virgen de la Esperanza su protección», resalta por su parte Javier Garijo, de la citada cofradía, explicando que en poco tiempo se ha logrado que se llene la iglesia e, incluso, «se quede gente fuera».

La convocatoria es firme y el llamamiento, también. Logroño, hoy mismo, honrará de nuevo la memoria de aquellos vecinos que fueron levantados en armas por el Concejo Abierto en la iglesia de Santiago hace 498 años.