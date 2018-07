Ruido. Mucho ruido. Dolor de cabeza para los vecinos. Quebradero de la misma para el Ayuntamiento. Quejas y denuncias. Avisos al 010. Escritos en el registro general. Llamadas a la Policía Local. Excusas. Más ruido. Que el ruido perjudica seriamente la salud es algo comúnmente aceptado y científicamente probado. Y que no te hagan caso cuando ese ruido, además, se sitúa por encima de los niveles que marca la ley tampoco ayuda. Añádale a eso que quien lo sufre generalmente es por la noche y no puede dormir. No me quiero ni imaginar lo que debieron pensar los vecinos de la calle Viveros cuando, desesperados por el ruido que emite el nuevo Palacio de Justicia, leyeron la respuesta de la Administración local, la más cercana y la que en teoría vela por nosotros, justificando que, «dado que las molestias se producen en horario nocturno y habida cuenta que desde esta Dirección General de Medio Ambiente y Eficiencia Energética no se dispone de medios para realizar las mediciones en dicho horario...». Mejor no seguir. Sobre todo porque, si no les había quedado claro, un año después les han repetido lo mismo. Que le molesta el ruido de las máquinas de la climatización de los juzgados recién estrenados, pues llame usted a la Policía Local «para que efectúe las mediciones correspondientes en dicho horario». Cuestión de horarios, vaya. Ruido de injusticia. Y ahí siguen un verano más. Y lo que les queda, deberán pensar los vecinos de la calle Cadena de Varea, que siete años después de denunciar el ruido de la factoría de Standard Profil consiguen que el Contencioso-Administrativo (la misma Justicia, he aquí paradojas) les dé la razón que les quitaba el Ayuntamiento. Su Ayuntamiento. Ruido público. Ruido privado. Aquí (y así) no hay quien viva.