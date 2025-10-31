La rotura de tres tuberías de agua ralentiza el ritmo de algunos comercios y vecinos de Logroño La avería ha afectado a la calle Beatos Mena y Navarrete, la plaza Maestro Lope y la calle Cigüeña

María Aguirre Logroño Viernes, 31 de octubre 2025, 14:39

En la mañana de este viernes, la calle Beatos Mena y Navarrete, la plaza Maestro Lope y calle Cigüeña, tres zonas de la capital riojana -que son a su vez vecinas entre ellas- se han despertado con tres roturas por sobrepresión en tuberías de fibrocemento que han tenido lugar durante la madrugada. Una situación que ha afectado a varios comercios y vecinos, quienes describen esta zona de Logroño como una «descuidada».

Los técnicos municipales han establecido varios puntos de agua provisional en la zona de suministro a los ciudadanos afectados, puesto que la avería la han sufrido a un total de 139 viviendas, de las cuales 47 están en la calle Beatos Mena y Navarrete (números 25, 27, 29 y 31); 32 en la plaza Maestro Lope (números 1, 2, 3 y 4); y 60 en la calle Cigüeña (del número 19 al 21, del 23 al 25 y el 27).

Entre todos ellos también se encuentran establecimientos como el de Miguel Rubio, de Panadería Rubio, ubicada en el 19 de Beatos Mena y Navarrete. A la entrada de su comercio, una rampa metálica facilita la entrada a sus clientes. Sin embargo, Miguel ha contado cómo esto está afectando a las ventas de su negocio: «Los obreros son encantadores, e incluso abren la calle hasta las ocho de la mañana y pueden llegar todos los proveedores. Pero al final esto es un incordio, tenemos el agua cortada y las ventas bajan». Según él, «hasta un 50 por ciento, porque la gente no viene».

Una situación que también vive en la calle de al lado Pedro José Jimeno, del Videoclub número 27 de la calle Cigüeña, un comercio que ahora mismo se encuentra, como ha detallado él, «tapado» por la maquinaria. «Esta mañana a las nueve estaba aquí trabajando y he visto cómo entraba agua. Miro y las tuberías estaban rotas, claro». Cuando se le ha preguntado por cómo ha sido, el ha relatado que «salía mogollón de agua y he llamado al 092». Tras su llamada al Centro de Atención de Emergencias de Logroño, estos se han trasladado hasta el local y «han cortado el agua y abierto la zanja». Como la rotura de las tuberías se encuentra en el mismo acceso del negocio, Pedro José ha expuesto que «para la gente mayor que viene con andador o sillas está mal, muy mal».

Pedro José en la entrada de su negocio, el videoclub ubicado en el número 27 de la calle Cigüeña. M. P. Uno de los obreros que trabaja en arreglar las zonas afectadas. Rotura de una de las tuberías. Algunos vecinos salen de sus casas a través de rampas metálicas. Cartel que indica que las calles donde ha tenido lugar la avería están cortadas al tráfico. 1 /

El Ayuntamiento de Logroño, que ha pedido disculpas a través de una nota de prensa, ha comunicado que «se estima que las roturas se deban a los cambios de presión derivados de las obras de renovación». Unas obras que, según Pedro José, «deberían ser integrales». «Lo que no entiendo es por qué se ponen tuberías nuevas en ciertos sitios y alrededor no, porque luego las presiones cambian y revientan», ha apostillado. Por su parte, Francisco Javier Fernández, vecino de la calle Navarrete, ha calificado a esta zona de Logroño como una que «el ayuntamiento tiene descuidada, porque el cambio de tuberías debería hacerse en toda la zona».

Desde el consistorio han trasladado que «una vez solucionadas las averías y con el servicio de nuevo en funcionamiento, a lo largo de la semana se realizará un estudio del alcance de las roturas de estas canalizaciones para continuar con las obras».