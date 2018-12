Luz para el Riojafórum Viernes, 14 diciembre 2018, 23:40

El Riojafórum es una instalación para presumir, si no fuera porque a la salida de alguno de los acontecimientos que acaban ya de noche, no se ve ni a jurar y el retorno se convierte en un molesto 'ir a gatas', con los ojos bien abiertos para no tragarse uno de los muchos bolardos que hay ante la fachada.