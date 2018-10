Las cosas al revés: la bici y, después, el carril Lunes, 1 octubre 2018, 22:31

Carmelo telefonea desde Haro para responder a Francisco en una llamada anterior sobre las bicis, los peatones y los carriles bici. «La culpa de todo esto la tienen nuestros políticos», dice. «En su mala forma de gobernar, en vez de hacer primero los carriles bici y después el alquiler de la bici, patines y cualquier vehículo de ruedas, hacen todo al revés. Los peatones no son los culpables sino los políticos que no saben mandar. Los peatones (ciegos, niños, ancianos, sillas de impedidos y un largo etcétera de los que vamos por la acera) bastante tenemos con que no nos desgracien los ciclistas. Porque, ¿hasta ahora por dónde iban ellos? Nosotros defendemos nuestra parcela, la acera, y para quien fue construida. Le digo a Francisco que piense cuál es la raíz del problema: que hacemos las cosas al revés, primero la bici y luego por dónde debe de ir».