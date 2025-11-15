LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La grúa elevadora, aparcada unos metros más lejos del monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño M. M. N.

Retiran las grúas aparcadas junto al monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño

Los vehículos fueron estacionados junto a la obra de arte del Espolón la noche del miércoles

La Rioja

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

El Monumento a las Víctimas del Terrorismo, escultura de Agustín Ibarrola ubicada en El Espolón, sufrió un ejemplo más de menosprecio hacia las obras de arte logroñesas, ya que fue utilizado para aparcar dos grúas elevadoras protegidas por valles durante la noche del miércoles al jueves.

Afortunadamente, la repercusión que tuvo la queja ciudadana ha provocado que los responsables de tal desatino hayan estacionado los vehículos varios metros más allá.

El asunto recuerda a lo ocurrido hace meses con la Lectora del Bretón, escultura de Félix Reyes a las puertas del teatro logroñés, que fue 'atada' por el cuello con cinta durante las obras de demolición de los antiguos juzgados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  4. 4 Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca
  5. 5 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  6. 6 El Gobierno riojano anuncia que permitirá «en breve» la caza del lobo y sin tasas
  7. 7

    Rescatados cinco gatos y dos perros tras el desahucio de una vivienda en Lardero
  8. 8 Muere el mítico entrenador Xabier Azkargorta
  9. 9

    Tres muertos tras arrollar un autobús a un grupo de peatones en Estocolmo
  10. 10 El PSOE denuncia que la repetición de la oposición de Gestión es «ilegal» y crea un «precedente peligroso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Retiran las grúas aparcadas junto al monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño

Retiran las grúas aparcadas junto al monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño