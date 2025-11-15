Retiran las grúas aparcadas junto al monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño Los vehículos fueron estacionados junto a la obra de arte del Espolón la noche del miércoles

La grúa elevadora, aparcada unos metros más lejos del monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño

La Rioja Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:05

El Monumento a las Víctimas del Terrorismo, escultura de Agustín Ibarrola ubicada en El Espolón, sufrió un ejemplo más de menosprecio hacia las obras de arte logroñesas, ya que fue utilizado para aparcar dos grúas elevadoras protegidas por valles durante la noche del miércoles al jueves.

Afortunadamente, la repercusión que tuvo la queja ciudadana ha provocado que los responsables de tal desatino hayan estacionado los vehículos varios metros más allá.

El asunto recuerda a lo ocurrido hace meses con la Lectora del Bretón, escultura de Félix Reyes a las puertas del teatro logroñés, que fue 'atada' por el cuello con cinta durante las obras de demolición de los antiguos juzgados.