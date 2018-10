«Dos de la mañana, terrazas sin recoger. Vasos rotos. This is Logroño», explica un lector enojado. «Acabo de llamar a la Policía Local y parece que no van a aparecer. Están atendiendo algo. ¿Estamos sin efectivos? El descanso de los vecinos no es importante. Ya veremos cuándo dormimos. La normativa prohíbe arrastrar el mobiliario. Pero da igual».