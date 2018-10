Rehabilitar no es cambiar el baño Rehabilitación enDuques de Nájera, junto a la rotonda de Vara de Rey.:: d. u. Gamarra y Cuevas inauguraron ayer una jornada de trabajo para «someter a un proceso de mejora» las ayudas a la rehabilitación El sector reivindica que las obras «sean profesionalizadas» para que duren años ÁFRICA AZCONA* AAZCONA@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Miércoles, 31 octubre 2018, 00:22

El Ayuntamiento de Logroño ha decidido someter a un proceso de participación todo lo que tiene que ver con las actuaciones en materia de rehabilitación y, con este objetivo, ayer reunió en torno a un debate en el Espacio Lagares a todos los sectores implicados. Entre otras demandas, los expertos plantearon la necesidad de que la reforma de los edificios sea profesionalizada, se termine con la economía sumergida «que tanto daño hace», se luche contra la degradación del Casco Antiguo y las barreras arquitectónicas «que todavía siguen siendo un problema» y, en definitiva, se refuerce también un sector que genera actividad económica.

También hubo propuestas para la instalación de ascensores, ya que, como destacó el secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), Juan Ramón Liébana, «hay muchísimos edificios en La Rioja y en el centro de Logroño que carecen todavía de ascensores, lo que supone un problema añadido en un inmueble». «La reforma no debe quedar en un mero cambio de bañera por ducha», ejemplificó, sino que hay que ir a reformas de calado, «como reforma de manzanas enteras o edificios singulares». Liébana apostó por impulsar reformas, «en el sentido de que los edificios sean energéticamente eficientes y se cumpla con las directivas europeas», algo que, dijo, pocos cumplen. El portavoz de los constructores fue uno de los asistentes a la jornada de trabajo sobre políticas públicas de rehabilitación de edificios, a cuya inauguración asistieron la alcaldesa, Cuca Gamarra y el consejero de Fomento, Carlos Cuevas.

Gamarra recordó que el Ayuntamiento ha concedido en los últimos tres años cerca de 3,5 millones al amparo de este tipo de ayudas, que han generado una inversión inducida superior a los 9 millones, al tiempo que recordó el compromiso del Debate de la ciudad de incrementar un 25% las ayudas a la rehabilitación. «Tras más de tres décadas de ayudas en el Casco Antiguo y edificios de interés, es el momento de someterlas a un proceso de mejora».

LAS FRASES Cuca Gamarra Alcaldesa «Entre todos debemos sumar para revisar las políticas públicas y plantear nuevas propuestas» Carlos Cuevas Consejero de Fomento «Las administraciones públicas estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes» Jesús González Menorca Arquitecto municipal «Hasta el 2006 no hubo una disposición seria sobre consumos de energía o temas termoacústicos» Juan Ramón Liébana Empresarios de la Construcción «Hay muchísimos edificios en Logroño que carecen todavía de ascensores» Alfonso Samaniego Colegio de Arquitectos «La rehabilitación es más cara que la obra nueva, por eso son tan necesarias las ayudas oficiales»

Cuevas, por su parte, señaló que las administraciones públicas están haciendo «un esfuerzo sin precedentes» en los últimos años para «fomentar la rehabilitación de edificios, con el objetivo compartido de regenerar y renovar los pueblos y ciudades y, en definitiva, aumentar la calidad de vida y el bienestar de los vecinos».

Unas ayudas que, como destacó el decano del Colegio de Arquitectos de La Rioja (COAR), Alfonso Samaniego, son muy necesarias, ya que la rehabilitación es más cara que la obra nueva. «Tradicionalmente se ha pensando que rehabilitar era llamar al albañil para cambiar los baños y la cocina». Pero una rehabilitación seria, opinó, es la que dura muchos años y, para eso, hacen falta profesionales, técnicos que sepan evaluar las necesidades primeras y no las más aparentes .«Son aquellas que hacen que el edificio dure muchos años y se ponga al día en cuestión de uso y confort, porque si la gente no está a gusto en su vivienda, se va a quedar vacío el casco viejo». El encuentro también contó con la intervención del arquitecto municipal, Jesús González Menorca, quien señaló que hasta el año 2006 no hubo una normativa seria que abordara los consumos de energía de las edificaciones o las cuestiones termoacústicas».