La reforma de Doctores Castroviejo y la compra de los edificios de Comandancia, entre las principales inversiones

Varias líneas sobresalen en las propuestas de inversión para el próximo Presupuesto de Logroño de 2026. Algunas de ellas, como la rotonda de avenida de ... España y Vara de Rey (920.000 euros) o la remodelación de las instalaciones del Mundial'82 (700.000 euros), ya tenían prefijado un coste aproximado. Pero otros conceptos ya avanzados no contaban con cifras ni siquiera aproximadas. Es el caso de la futura remodelación de la calle Doctores Castroviejo, una de las promesas del actual equipo de Gobierno para solucionar el fiasco de las Cien Tiendas, que contará con una inversión de un millón de euros y que previsiblemente se abordará una vez culmine la urbanización de Beti Jai.

También la adquisición de los edificios de Comandancia, un asunto que ya avanzó el alcalde Escobar en el pasado Debate del estado de la ciudad, cuenta con números palpables. Con un coste definitivo de 832.560 euros, según figura en el anteproyecto de las Cuentas municipales, la compra de los inmuebles sin uso de Comandancia se articulará dentro del proyecto Logroño 1521. Aunque ya figuraba como una partida de 825.000 euros en los Presupuestos de 2025, esta adquisición se afianza ahora tras el acuerdo confirmado por Escobar hace apenas diez días.

La partida destinada a urbanización de calles y espacios públicos se lleva el grueso del presupuesto inversor de Logroño partiendo de un total que casi alcanza los 5 millones de euros, concretamente 4,83 millones. Entre las obras previstas, además de la rotonda mencionada y la remodelación de Doctores Castroviejo, se contemplan la urbanización del entorno de la subestación Miguel Delibes (500.000 euros), la reurbanización de las calles San Gil y San Roque (405.000 euros) o la de la calle Piscinas (320.000 euros).

El patrimonio, a través de los edificios de Comandancia y los PERI de Lobete y Varea, asume la segunda partida presupuestaria más abultada, de 2,67 millones de euros. También figuran en este capítulo las obras de reacondicionamiento y reforma de la antigua iglesia de Madre de Dios (200.000 euros).

Con un presupuesto de 2,45 millones de euros, la tercera posición de las Cuentas municipales la asumen las partidas destinadas a medioambiente, con las obras hídricas iniciales del barranco de Oyón (900.000 euros) y las del Horcajo (289.500 euros). La reparación de la fuente del parque San Adrián (100.000 euros) o la renovación de las tuberías de fibrocemento (200.000 euros) se incorporan en este capítulo presupuestario.

En materia de Juventud, destacan los 450.000 euros que se destinarán a la climatización de La Gota de Leche o la reposición de suelos de caucho de las escuelas infantiles municipales (80.000 euros), mientras que en conceptos de Digitalización se aportarán 552.000 euros para financiar el sistema de ayuda de información del transporte público o 180.000 euros para sufragar la instalación de cámaras en la ciudad.