Urgente Detenido en Logroño por intentar matar a su vecino de arriba con una gran explosión de butano
Imagen de desperfectos en la calle Doctores Castroviejo, cuya remodelación contempla un presupuesto de un millón de euros.

Presupuestos de Logroño 2026

La reforma de Doctores Castroviejo y la compra de los edificios de Comandancia, entre las principales inversiones

El anteproyecto de las Cuentas contempla un millón de euros para la segunda intervención en las Cien Tiendas

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:20

Varias líneas sobresalen en las propuestas de inversión para el próximo Presupuesto de Logroño de 2026. Algunas de ellas, como la rotonda de avenida de ... España y Vara de Rey (920.000 euros) o la remodelación de las instalaciones del Mundial'82 (700.000 euros), ya tenían prefijado un coste aproximado. Pero otros conceptos ya avanzados no contaban con cifras ni siquiera aproximadas. Es el caso de la futura remodelación de la calle Doctores Castroviejo, una de las promesas del actual equipo de Gobierno para solucionar el fiasco de las Cien Tiendas, que contará con una inversión de un millón de euros y que previsiblemente se abordará una vez culmine la urbanización de Beti Jai.

