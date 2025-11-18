Vitoria afronta más de cuatro meses de corte por una reforma que llegará a la calle Lardero en 2026 Las obras en ambas vías han empezado con una primera fase entre Chile y Fundición, al que seguirán dos más: entre Fundición y Lardero y parte de ésta desde Gran Vía, para culminar hasta Pérez Galdós en 10 meses

Javier Campos Logroño Martes, 18 de noviembre 2025, 13:15 | Actualizado 13:30h.

Una reforma, tres fases y uno diez meses estimados de obras... El inicio de la reurbanización de las calles Vitoria y Lardero, la que en palabras del Ayuntamiento de Logroño «da respuesta a una demanda vecinal histórica impulsando el protagonismo peatonal en la zona», mantendrá cortada la primera más de cuatro meses con la previsión, además, de que los trabajos no llegarán hasta la segunda hasta el año que viene.

De ello han hablado este martes los concejales de Urbanismo y Movilidad, Íñigo López-Araquistáin y Ángel Andrés, quienes a pie de vías, han dado cuenta de la primera fase recién comenzada en el tramo entre Chile y Fundición, de dos meses y medio, a la que seguirá el siguiente, en una segunda fase entre Fundición y Lardero a la que añadirán un tramo de ésta desde Gran Vía hasta pasada la confluencia con la citada Vitoria, de tres meses y medio más.

A partir de ahí, ya en primavera (mediados de mayo siguiendo calendario) se continuará con la calle Lardero hasta Pérez Galdós para completar los 10 meses de obras en total, hasta el otoño (mediados se septiembre siempre que todo vaya según lo previsto). Así lo ha expuesto la propia adjudicataria, Antis Obra Civil, lo que, según los ediles del PP, «supone el cumplimiento del compromiso que este gobierno local tenía con los vecinos y comerciantes de esta céntrica zona de la ciudad».

Recordar que, de manera previa, el Consistorio capitalino «ha desarrollado una actuación para solucionar los problemas de roturas que se producían en las conducciones de agua de fibrocemento» (en el tramo de Vitoria entre Fundición y Lardero); «y ahora damos continuidad a estas mejoras con la esperada reurbanización integral de las calles Vitoria y Lardero, que va a suponer una importante inversión municipal de 1,4 millones de euros».

«El objetivo fundamental de la intervención es dar un mayor protagonismo a los peatones, tanto en las áreas de desplazamiento como en las zonas estanciales. Con la actuación se creará un área pacificada con dos zonas diferentes que facilitarán la transición entre la estética de la Gran Vía y el de las calles situadas más al norte», han reiterado.

Así, el tramo que une la Gran Vía con la calle Vitoria discurrirá en plataforma única, con acceso de vehículos limitado a la circulación de bicicletas en los dos sentidos y con la circulación de vehículos motorizados restringida únicamente para el acceso a garajes en sentido norte-sur, así como a los vehículos de servicios. En este tramo habrá aparcamiento sólo en uno de los dos lados, lo que permitirá ensanchar la acera. El pavimento para las aceras será el existente en Gran Vía y para la calzada se ha previsto asfalto fundido impreso de color granate.

El resto de la calle Lardero, entre las calles Vitoria y Pérez Galdós, así como los dos tramos de la calle Vitoria (entre Chile y Fundición y entre Fundición y Lardero), se resolverán con un mínimo desnivel de 2-3 centímetros entre la acera y la calzada, que en apariencia se aproxima mucho a la plataforma única pero facilita la recogida de pluviales evitando la acumulación de agua. En estos tramos la circulación será de sentido único desde la calle Chile hasta calle Lardero y desde esta hasta Pérez Galdós. Los carriles de circulación serán compartidos por bicicletas y vehículos motorizados. En este caso, el pavimento será similar en estética al de la calle Fundición.

En la calle Lardero se instalará un nuevo paso de cebra elevado a mitad de la vía. La actuación incluye la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento. La red de alumbrado que se encuentra situada en fachada se colocará a pie de calle con farolas en columna. Por último, se mejorará el ajardinamiento: se trasplantarán los árboles en buen estado, se dotará a la calle de nuevos ejemplares y de jardineras de modelos similares a las de Gran Vía, con palmeras y arbustos ornamentales.