LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tramo de Vitoria entre Fundición y Lardero, donde ya ha habido obras para la renovación de la red de agua potable. La Rioja

La reforma de la calle Vitoria conllevará su corte al tráfico entre Chile y Fundición dos meses y medio

El Ayuntamiento de Logroño informa de que desde este lunes «se permitirá exclusivamente el acceso a fincas por la calle Fundición»

La Rioja

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

Las esperadas obras de reurbanización de las calles Vitoria y Lardero comenzarán, oficialmente, este lunes, 17 de noviembre, con una primera fase de los trabajos que conllevará el corte al tráfico de la citada calle Vitoria, concretamente en el tramo comprendido entre las calles Chile y Fundición.

«El corte al tráfico de este tramo de la calle Vitoria (se permitirá exclusivamente el acceso a fincas por la calle Fundición) está previsto que se prolongue durante dos meses y medio», ha precisado el Ayuntamiento de Logroño en nota de prensa.

Las obras de reurbanización de las calles Vitoria y Lardero supondrán una inversión de 1,4 millones de euros y la ejecución de los trabajos se llevará a cabo en un plazo aproximado de diez meses, recuerda el Consistorio capitalino.

Esta intervención, añaden, viene precedida de la renovación de la red de agua potable en la calle Vitoria llevada a cabo por la Administración local (si bien hay vecinos que la consideran incompleta) y a la que dará continuidad la reurbanización de esta vía y de la calle Lardero que ahora comienzan.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La revolución llega a los grifos de cerveza riojanos
  2. 2 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    La demanda para retirar amianto supera la disponibilidad de las empresas especializadas
  5. 5 «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  6. 6 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  7. 7

    El sueño cumplido de Carmelo Loza
  8. 8 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid
  9. 9 Restacan a una senderista herida en la ermita de San Esteban en Viguera
  10. 10

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La reforma de la calle Vitoria conllevará su corte al tráfico entre Chile y Fundición dos meses y medio

La reforma de la calle Vitoria conllevará su corte al tráfico entre Chile y Fundición dos meses y medio