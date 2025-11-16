La reforma de la calle Vitoria conllevará su corte al tráfico entre Chile y Fundición dos meses y medio El Ayuntamiento de Logroño informa de que desde este lunes «se permitirá exclusivamente el acceso a fincas por la calle Fundición»

Tramo de Vitoria entre Fundición y Lardero, donde ya ha habido obras para la renovación de la red de agua potable.

Las esperadas obras de reurbanización de las calles Vitoria y Lardero comenzarán, oficialmente, este lunes, 17 de noviembre, con una primera fase de los trabajos que conllevará el corte al tráfico de la citada calle Vitoria, concretamente en el tramo comprendido entre las calles Chile y Fundición.

«El corte al tráfico de este tramo de la calle Vitoria (se permitirá exclusivamente el acceso a fincas por la calle Fundición) está previsto que se prolongue durante dos meses y medio», ha precisado el Ayuntamiento de Logroño en nota de prensa.

Las obras de reurbanización de las calles Vitoria y Lardero supondrán una inversión de 1,4 millones de euros y la ejecución de los trabajos se llevará a cabo en un plazo aproximado de diez meses, recuerda el Consistorio capitalino.

Esta intervención, añaden, viene precedida de la renovación de la red de agua potable en la calle Vitoria llevada a cabo por la Administración local (si bien hay vecinos que la consideran incompleta) y a la que dará continuidad la reurbanización de esta vía y de la calle Lardero que ahora comienzan.