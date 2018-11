EN LA RECTA FINAL Pablo Hermoso de Mendoza y Beatriz Arraiz, el miércoles en el plató de TVR. :: jonathan herreros Díez Cámara apoya a Hermoso, con lo que el grupo local se divide en tres para cada candidato MARÍA JOSÉ LUMBRERAS LOGROÑO. Jueves, 29 noviembre 2018, 00:06

La larga carrera de las primarias logroñesas del PSOE entra en su recta final. Pese a ello, aún no es posible saber cuántas personas votarán en las mismas porque hasta esta pasada medianoche se podían seguir presentando justificantes en los casos en que han sido requeridos por parte de Ferraz.

De hecho, la elaboración del censo de estas primarias se está realizando en Madrid. En ellas votan los afiliados, pero también simpatizantes que se hayan inscrito antes del 18 de noviembre y que cumplan determinados requisitos. Antes de que comenzara el proceso, nueve socialistas cambiaron su ficha de otras agrupaciones a la de Logroño, con lo que podrán emitir su voto el domingo.

Las urnas se colocarán en la sede socialista de Martínez Zaporta, en la sala de la Ejecutiva, donde ya están puestas las cabinas, según confirmaron ayer desde el partido. Los horarios en los que se podrá dejar la papeleta también estar por concretar... Que si las diez, que si las once, por la mañana, que si hasta las ocho o hasta las nueve... Aún quedan dos días para terminar de cerrar el dispositivo. ¿Podría haber segunda vuelta? Es una vía que está prevista en el caso de que ninguno de los candidatos alcance el 50 por ciento de los apoyos de los votantes. La segunda votación se celebraría el 2 de diciembre. Cuando se produjo la inscripción de precandidatos y se planteaba la posibilidad de que hubiera tres e incluso un cuarto aspirante, la segunda vuelta parecía más próxima, pero finalmente concurren dos, con lo que no tiene por qué producirse.

Tres para tres

Estos últimos días, los votantes andan calibrando sus opciones. No será porque no han tenido ocasión de conocer las posturas de los aspirantes a liderar la lista socialista a la alcaldía de Logroño. Actos no han faltado. Ni comunicaciones. El debate entre ambos pudo verse el miércoles en TVR. Ayer, el que fue número dos de la candidatura de Arraiz en las últimas elecciones municipales, José Luis Díez Cámara, anunció dos cosas. Primero, que hasta aquí su estancia en la primera línea de la acción política. Y, después, que apoyará al candidato Hermoso de Mendoza, con lo que se termina de pintar el cuadro del grupo municipal y éste queda partido por la mitad, dado que tres de los concejales están a un lado -Ana Vaquero, Vicente Ruiz e Izaskun Fernández- con Arraiz y otros tres -Díez Cámara, Kilian Cruz-Dune y María Marrodán-, con Hermoso de Mendoza.

En el caso de que finalmente Beatriz Arraiz sea la candidata elegida, después tendrá que afrontar la confección de la lista según el proceso habitual en el seno de la agrupación local de la que es secretaria general. Si es Hermoso de Mendoza el elegido, tendrá que confeccionarla igualmente, eso sí, en colaboración con la agrupación local de la que es secretaria general Beatriz Arraiz.