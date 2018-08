Récord de avispas y abejas en Logroño Retirada de un avispero junto al Hotel AC, en Madre de Dios. :: BOMBEROS Una primavera húmeda y la falta de apicultores han fomentado un descontrol de los insectos, que buscan cobijo en fachadas y parques Los Bomberos han realizado desde marzo 110 salidas, frente a las 73 registradas en todo el año 2017 ÁFRICA AZCONA LOGROÑO. Viernes, 10 agosto 2018, 23:51

El incremento del número de abejas y avispas ha disparado los avisos para retirar enjambres tanto en la periferia como en el centro de la ciudad. Sólo de marzo hasta el pasado 7 agosto los Bomberos de Logroño han realizado 110 salidas, frente a las 73 que se llevaron a cabo durante todo el 2017. De ser actuaciones puntuales al comienzo de año (en enero y febrero no hubo salidas), pasaron a registrarse 31 en junio y 24 en julio. Por lo que respecta a lo que llevamos de mes, se están batiendo récords con días de dos y tres actuaciones. La extensa floración después de una primavera muy húmeda, a la que han seguido días de mucho calor, ha favorecido la multiplicación de estos insectos. A ello se une también la falta de relevo generacional de los apicultores,como señala Álvaro Garrido, gerente de Campomiel, la empresa encargada, junto con los Bomberos, de la retirada de colmenas. Sin manos expertas, «los enjambres tienden a multiplicarse y salirse de las colmenas para crear nuevos descontrolados, sobre todo en las grietas de dilatación de las fachadas y en los balcones».

En la mayoría de los casos son los propietarios de las viviendas, que cada vez van tomando conciencia del riesgo que tiene su presencia, los que avisan al Parque de Bomberos. La última salida la realizaron ayer mismo por la tarde a un unifamiliar de avenida de Madrid, donde se hicieron fuertes en el hueco de la fachada. En la mayoría de los casos se instalan en viviendas (muchas son unifamiliares), aunque también es habitual acudir a parques, donde anidan en árboles pero también en elementos como columpios o canastas, dos de los casos más recientes.

ÚLTIMAS SALIDAS u2 de agosto Avispas en el cuadro del contador (c/ Santa María), avispas en columpios (c/Coronilla). u3 de agosto Avispas en una zona de sombra junto a la plaza de toros, abejas en el cajón de la persiana (c/Oviedo). u4 de agosto Avispas en la campana extractora de una cocina (c/Sorolla). u5 de agosto Abejas en la papelera de la plaza del Mercado. u6 de agosto Avispas en una canasta en el parque de La Isla. u7 de agosto Abejas en la fachada de un edificio de Saturnino Ulargui, avispas en la fachada de de un edificio de la calle Lardero, avispas en una fábrica de La Portalada.

En el caso de las abejas, la actuación consiste en retirarlas procurando que no sufran daño. Se transportan en cajas de cartón para ser donadas a apicultores que se encargan de su cuidado y conservación. En cuanto a las avispas, lo que se hace es fumigar sus refugios, ya que son susceptibles de atacar. En lo que llevamos de año no se ha localizado ningún nido de abeja asiática en toda la Comunidad. Al parecer el clima no es el propicio para estos peligrosos insectos, que sí se están expandiendo por Asturias y Galicia.