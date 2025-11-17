Las raíces del antiguo Parque de Bomberos afloran en la plaza de Ángel Bayo

La muralla del siglo XIX, con la ocupación napoleónica y las guerras carlistas como contexto histórico, sí; pero también los cimientos de los antiguos Depósitos ... Municipales, donde el Cuerpo Local de Bomberos tuvo su sede 77 años tras su creación a principios del XX. Las excavaciones arqueológicas del 'Proyecto 1521' en el entorno de la Comandancia (Valbuena-Revellín) de cara a la construcción de un futuro parking subterráneo han sacado a la luz lo que se buscaba... y lo que no.

Y es que junto a los restos de la fortificación de cara a su integración en el citado estacionamiento que permita la reordenación de la zona, los martillos neumáticos y las palas excavadoras han hecho aflorar la cimentación de las viejas construcciones que durante buena parte del pasado siglo fueron vecinas de los tres edificios de la Comandancia, recordando un pasado no tan lejano que, sin embargo, comienza a borrarse de la memoria colectiva de la ciudad.

Ampliar Imagen de los cimientos del mismo, al lado de la muralla del siglo XIX, descubiertos estos mismos días Miguel Peche

Hubo un tiempo en que el Parque de Bomberos estuvo a un lado del Casco Antiguo, próximo al centro de la capital, desde donde se actuó en siniestros históricos tales como el incendio de la antigua plaza de toros, situada en el hoy cruce de Colón con Duquesa de la Victoria, en 1914; el de la Fábrica de Tabacos, en 1944; las inundaciones de 1961; o el incendio del Teatro Bretón de los Herreros, en 1979.

Un parque que ocupó inicialmente uno de los pabellones de los citados Depósitos Municipales, diseñados por el arquitecto local Luis Barrón, y que contaba entonces con una plantilla compuesta por 36 efectivos –con su puesto de trabajo en «la explanada de Valbuena, al poniente de la Escuela de Párvulos»–.

Ampliar Derribo del antiguo Parque de Bomberos, el 18 de noviembre de 1989 en las páginas de Diario LARIOJA.

Se construyó, además, con materiales de buena calidad: «Cadenas, jambas, esquinas, arcos y cornisas de ladrillo ordinario al descubierto, y los entrepaños y medianerías de mampostería ordinaria jaharrada de mortero común» (según se recoge en 'Rómpase en caso de incendio. El Cuerpo de Bomberos de Logroño' de Isabel Benito Argaiz y Marta Turiso Sebastián). Las obras, al respecto, se adjudicaron a Manuel Corral y Gómez por un precio de 64.612,07 pesetas.

Y ahí estuvieron los bomberos hasta su traslado en 1989 a Prado Viejo... «Inaugurado el actual Parque de Bomberos el 30 de septiembre, junto a la carretera de Circunvalación, por aquel entonces las instalaciones del antiguo, situado entre las calles Antonio Sagastuy y Comandancia, tenían sus días contados.

Ampliar La fuente de Murrieta con el Parque de Bomberos y la Comandancia detrás en los comienzos de los años 70 (que deja ver cómo se ordenaba entonces la zona). Archivo Diario LA RIOJA

El derribo se inició en el mes de noviembre de 1989, y al mes siguiente el Ayuntamiento aprobó el proyecto para acondicionar el solar que había ocupado y dedicarlo a estacionamiento para turismos», dejó escrito el cronista Jerónimo Jiménez en 'Las calles de Logroño y su historia'.

Hace 36 años desapareció una de las imágenes más características de Logroño a lo largo de buena parte del pasado siglo XX

Desde entonces, y tras una demolición de la que dio cuenta Diario LA RIOJA en sus páginas, desapareció para siempre una de las imágenes más características de Logroño a lo largo de ocho décadas del siglo XX, una imagen que se borra más y más con el paso de los años y que hoy, hasta 36 después, se dibuja en cierto modo con unas excavaciones que hacen asomar, como poco, los cimientos de ese recuerdo.