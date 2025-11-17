LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Parque de Bomberos en los años 60 en uno de los pabellones de los antiguos Depósitos Municipales (fotografía de Teo Martínez). Archivo Diario LA RIOJA

Las raíces del antiguo Parque de Bomberos afloran en la plaza de Ángel Bayo

Arqueología ·

Las excavaciones de la Comandancia descubren, además de la muralla del XIX, los cimientos de los viejos Depósitos Municipales, sede del Cuerpo Local de Bomberos de 1912 a 1989

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:18

Comenta

La muralla del siglo XIX, con la ocupación napoleónica y las guerras carlistas como contexto histórico, sí; pero también los cimientos de los antiguos Depósitos ... Municipales, donde el Cuerpo Local de Bomberos tuvo su sede 77 años tras su creación a principios del XX. Las excavaciones arqueológicas del 'Proyecto 1521' en el entorno de la Comandancia (Valbuena-Revellín) de cara a la construcción de un futuro parking subterráneo han sacado a la luz lo que se buscaba... y lo que no.

