Quince paradas mejoran la accesibilidad y movilidad de autobuses y peatones Obras en la parada de avenida de Colón.. :: díaz uriel Francisco Iglesias visitó ayer las obras de avenida de Colón con Ciriaco Garrido, donde se ha pavimentado y ampliado el espacio Á. A. Martes, 6 noviembre 2018, 23:46

logroño. El concejal de Transporte Urbano, Tráfico y Vías urbanas, Francisco Iglesias, visitó ayer la parada de autobús de avenida de Colón con Ciriaco Garrido, una de las últimas obras dentro del proyecto de mejora y adaptación que se está llevando a cabo con el fin de facilitar las maniobras de los conductores y la comodidad de los usuarios. En algunas de ellas, según explicó, los trabajos están consistiendo en recrecer la zona de estacionamiento del bus para que pueda parar junto al borde de la calzada y, de esta manera, haya menos problemas para embarcar, sacar las rampas, etc. «Hemos intervenido en zonas donde el autobús prácticamente no cabía por problemas de arbolado o mobiliario urbano y no se podía hacer otra intervención», señaló.

En otras paradas «se ha alargado» esa zona de estacionamiento, para que «puedan entrar bien en la dársena y parar a ras de la acera y los pasajeros realicen el embarque de forma correcta». De esta forma, insistió se consigue mejorar la movilidad, tanto del bus como del propio peatón, «que no tienen que bajar un escalón para subir al autocar».

Las paradas afectadas se sitúan en las siguientes calles: Dinamarca, La Cometa, Pepe Blanco, Torre de Logroño, Olimpia, Cosme García, Club Deportivo, Ciriaco Garrido, Milicias, Gustavo Adolfo Bécquer, (dos paradas), Juan Boscán y Consejo Regulador. Las obras estarán finalizadas en quince días, según afirmó Francisco Iglesias. «Se trata de una necesidad ya reflejada en el PMUS, redactado en el 2013», incidió.