«Me quedé mortalmente solo; sin María yo ya no seguiría viviendo»

Hay «muchas soledades», pero las problemáticas son las que se «sufren», caso de la no deseada. Esa soledad que parece encontrar en la sociedad actual su perfecto caldo de cultivo, y ante la que las administraciones públicas, como poco, están tratando de buscar soluciones. Se habla de una soledad «que duele», y «que puede estar provocada por la falta de relación con otras personas y con la falta de vinculación con el entorno comunitario».

El veredicto, en cualquier caso, es inequívoco: «Nunca es una situación buscada y va mucho más allá de la falta de compañía: una persona puede sentirse sola a pesar de vivir rodeada de gente y hay personas que no se sienten solas a pesar de vivir sin nadie o en lugares aislados» de la misma manera que «vivir solo puede ser un indicativo de soledad, pero no todas las personas que viven solas se sienten solas».

«Mortalmente solo» se llegó a sentir Miguel Ángel Olmos Torres, uno de los beneficiarios del programa 'Logroño Acompaña' (13 hombres y 46 mujeres son atendidas actualmente; 131 personas desde su puesta en marcha), cuando su compañera inseparable durante 28 años se marchó para siempre. «Cuando en 2019 falleció ella, me refugié en la bebida y a mi problema de soledad se le sumó el del alcoholismo. No quería vivir y, sencillamente, buscaba que la cirrosis me matase…».

Casi lo consigue, podría ser el comienzo de esta historia con final feliz narrada a corazón abierto en presencia de Patricia Arenzana, trabajadora social y coordinadora del equipo del citado programa, y la psicóloga del mismo, Amaya Sáenz de Urturi.

«No pasa nada por sentirse solo, tocar fondo, y pedir ayuda», vendría a ser el mensaje. Miguel Ángel, a sus 65 años de edad, encontró en 'Logroño Acompaña' a su particular ángel de la guarda, una trabajadora social de nombre María Ruiz, con quien se le acaban las palabras de agradecimiento. Y es que la ayuda de María, apunta uno de los 59 logroñeses en caso de extrema soledad que han sido detectados y, a día de hoy, están siendo atendidos, «ha cambiado por completo el significado de mi vida, para bien».

Ello después de aceptar su mano tendida, «y amiga», a través de una conocida en su centro de salud, desde donde propiciaron el encuentro entre ambos para, a partir de ese momento, y coincidiendo con el disparo del cohete de San Mateo de 2024, sino una fiesta, sí que Olmos Torres haya sido capaz de recobrar la ilusión por vivir.

«Te diría que hizo un papel mucho más beneficioso para mí que profesionales de la medicina que me habían tratado, porque lo mío era un suicidio lento; María fue la primera en verlo, y yo no tardé en darme cuenta de que era alguien a quien le importaba, verdaderamente empática y con el deseo de que mi existencia mejorase», explica. Desde ahí, todo un camino juntos, con el apoyo adicional de la trabajadora social del centro de Servicios Sociales de La Ribera, el que corresponde a este otrora profesor de piano tanto en los conservatorios de Logroño como de Calahorra, jubilado desde el marzo pasado.

Un camino, no exento de obstáculos, que empezó por limpiar a fondo su casa. «Yo llevaba una década sin limpiar… me había abandonado de tal manera que las sábanas estaban llenas de mierda de ácaro, así de claro. Me daba igual pues no quería vivir, y ellas, haciendo pinza, me dijeron con la mayor de las delicadezas y todo el respeto y la comprensión que con solo limpiar mejoraría mi vida... y mira que te digo que en la cocina la mugre se acumulaba por capas, como si fuesen estratos geológicos», cuenta sin reserva alguna.

«Ellas estaban en lo cierto, no tardé en sentirme mejor; y así fui consciente por vez primera de que había esperanza... esperanza de cambiar. Más no se podía caer, sí, y estaba levantando cabeza», dice quien define a María como un ángel al que solo le faltan las alas. Miguel Ángel, pese a tener dos hermanos «con los que casi no me llevo», reflexiona sobre su situación. Y es que, con una relación de 28 años a sus espaldas, «había puesto todos los huevos en la misma cesta, en la que quería…«.

«Sabía que la quería mucho, pero no sabía que la quería tanto. No éramos pareja, sino amigos, pero créeme que da igual. Cuando ella murió, yo me quedé completamente solo… mortalmente solo», sentencia encogiendo el alma de los presentes, tragando saliva y añadiendo sin dudarlo: «Sin María yo ya no seguiría viviendo; yo no estaría ahora aquí», apostilla en alusión a la profesional, actualmente de baja, pero bien presente en la entrevista (con la concejala delegada del ramo, Patricia Sáinz, como testigo).

«Yo digo que hay que pedir ayuda, y ellas que hay que dejarse ayudar. Llevo ya cinco meses sin probar una gota de alcohol, y aunque me dicen que el esfuerzo lo estoy haciendo yo, yo siempre digo que ellas me están ayudando», pues Olmos Torres tampoco se olvida de su trabajadora social de La Ribera y tiene claro que «para ayudar hace falta querer, pero también saber». Y así, con profesionales que quisieron, pero también supieron, este vecino de Logroño encontró su 'catalizador'. Y el programa 'Logroño Acompaña' lo es, asegura como una invitación para todo aquel que se sienta solo, y lo viva negativamente, pues la soledad, al fin y al cabo, es parte de la vida.

A Miguel Ángel le diagnosticaron en 2024 la cirrosis que él mismo perseguía, pero María llegó a tiempo de que no se abandonase ni se dejase ir del todo. Así, como él mismo reconoce, «a ella le importo como persona, independientemente de mis circunstancias». «La pongo en un pedestal con datos empíricos», asevera.

Y es que la soledad no es únicamente sentirse solo... La diferencia clave es que estar solo es una condición física objetiva (la ausencia de compañía), mientras que sentirse solo es una experiencia emocional subjetiva (la sensación de desconexión o falta de relaciones satisfactorias). Se puede estar físicamente solo y disfrutarlo, o sentirse solo incluso rodeado de gente.

«Uno puede sentirse solo... pero con el paso del tiempo las soledades se vuelven más complejas y puede llegar a ser complicado», de ahí el mayúsculo reto de la 'Mesa de la Soledad' de Logroño, constituida con el objetivo de generar una red social que trabaje de forma conjunta para detectar situaciones de soledad, hacerlas visibles y reducir el problema, ofreciendo recursos y oportunidades. Tendiendo esa mano que, en el caso de Miguel Ángel, que iba más allá de la soledad, fue la 'mano amiga' que necesitaba.

