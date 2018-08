comer por diez euros en logroño

Con la idea de atraer más clientes comenzaron el proyecto de menú económico lugares como el Café Morerno y el Café Antiguo. Aunque también hay otros locales en Logroño que ofrecen menús completos por ese precio, ya no es tan habitual ver carteles que muestren un primer, segundo y postre por diez euros.

Hacia el año 1900 se inauguró el Café Moderno, que en esa época se llamaba Café Madrid. Desde sus inicios fue un negocio familiar que ha ido adaptándose a las necesidades de cada época: primero fue un café-teatro, luego sus dueños instalaron la primera barra americana y más tarde decidieron traer a Logroño el menú del día, siendo uno de los primeros restaurantes de la capital riojana que lo proponían.

«La idea de ofrecer a nuestros clientes un menú del día económico fue de mi madre», cuenta Mariano Moracia, actual dueño del Café Moderno. Según Mariano siempre ha sido un lugar de referencia para clientes que buscan comer por un precio asequible -11 euros- y de buena calidad. El negocio de este restaurante ha sido familiar a lo largo de toda su historia, y este es el secreto que, según su dueño, le permite sobrevivir.

Mariano Moracía y su hijo en el Café Moderno / Miguel Herreros

Mónica Danau, responsable del Café Antiguo de Logroño, también mantiene en su local un menú del día económico, en este caso de 9 euros. Este café, situado en el barrio de Valdegastea, abrió hace dos años y la idea de preparar un menú tan barato fue de Mónica y de su hermana Diana. «Teníamos que hacer algo que diferenciara nuestro local del resto para conseguir que los clientes viniesen hasta aquí para comer», explica Danau.

«A pesar de no tener grandes beneficios, no voy a subir el precio del menú, porque si la gente viene hasta aquí es por algo», confiesa Mónica. Otros restaurantes, sobre todo los del centro de la capital, tienen menús con precios más elevados, según las hermanas del Café Antiguo, esto se debe a que ellos deben cubrir más gastos. «En este local no tienes ni mantel de tela, ni un camarero a tu lado todo el rato, como te puedes encontrar en otros sitios más caros» -asegura Mónica- «pero es un menú de calidad».

Muchas veces se relaciona un menú del día económico con alimentos o platos de menor calidad, pero no tiene por que ser así. El menú de Mariano, por ejemplo, se elabora con productos temporada, los platos van variando según la época del año: «lo importante es que siempre intentamos utilizar productos que sean nuestros».

Según Mariano, es difícil encontrar un menú de 10 euros porque para tener beneficios hay que vender muchos. «A nosotros nos sale rentable porque vendemos muchos menús y porque es nuestra bandera del café», aclara Mariano. Además, tanto Mónica como Mariano, trabajan en familia, lo que les permite recortar gastos en camareros y cocineros.

El Café Moderno cuenta con un menú basado en platos tradicionales: menestra de verdura, patatas a la riojana, cordero, caparrones, entre otros platos, que reflejan la cultura gastronómica riojana. En cambio, en el Café Antiguo, el menú ofrece tanto platos tradicionales como otros un poco más modernos: su plato estrella son las ensaladas, Mónica las prepara de todo tipo y con una gran variedad de productos.

Desde hace unos años es difícil encontrar menús que ofrezcan primer, segundo y tercer plato a un precio tan reducido. Aún así, todavía quedan sitios en Logroño, como los cafés Antiguo y Moderno de Mónica y Mariano que brindan a sus clientes la posibilidad de comer un menú del día por aproximadamente diez euros.

Variedad de clientes

- El Café Moderno esta situado dentro de la ruta del Camino de Santiago, por lo que gran parte de su clientela son peregrinos. Pero, según Mariano, sus clientes son muy diversos, ya que se el Café se encuentra en el centro historico de la ciudad. «Al Moderno vienen desde familias hasta personas que salen de trabajar con prisa y sin ganas de cocinar», asegura Moracía.

- El Café Antiguo tambien tiene gran variedad de clientes, aunque según Mónica, sobre todo llegan personas que salen de trabajar y necesitan un sitio donde comer. «Tenemos mucha gente que no tiene tiempo para cocinar, o que simplemente no le gusta», cuenta la dueña del local.