Comida casera y buen humor

Parte del equipo del Trompeta de Plata junto a varias de las especialidades que se ofrecen en el bar.

Iñaki García Logroño Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:17 | Actualizado 08:36h. Comenta Compartir

Son las once de la mañana y la puerta del Trompeta de Plata no para de abrirse. La entrada del establecimiento hostelero logroñés es testigo de un continuo trajín de clientes dispuestos, en algunos casos, a desayunar y en otros, a degustar un contundente almuerzo para hacer frente al resto del día. «Un café con leche y un pincho de tortilla», pide uno de los asiduos al bar. «Un bocadillo de oreja», solicita otra de las mujeres que allí se dan cita. Detrás de la barra, Lourdes atiende a todos. A la mayoría les llama por su nombre y con muchos de ellos bromea para sacarles una sonrisa matutina.

Esa estampa no resulta algo excepcional en la Trompeta de Plata. Es lo habitual, según cuenta Adela Contreras Calderón, quien se hizo cargo hace algo más de tres años de un establecimiento que acumula más de medio siglo de historia. «Cincuenta y cuatro años», apuntillan las caras visibles de un negocio que se construye sobre dos pilares principales: comida casera y contundente y buen sentido del humor.

Los datos Dirección. Calle Trinidad, 7.

Horarios. De lunes a viernes, de ocho de la mañana a once de la noche;los sábados, de 8.00 horas a una de la madrugada; y los domingos de 9.00 a 17.00 horas.

Precios. Café con leche, 1,40 euros;cortado y solo, 1,30; caña, 2; pinta, 2,40; menú del día, 15 euros (entre semana) y 18 (fines de semana y festivos).

Donde se reunían los militares

Cuando el Trompeta de Plata abrió sus puertas estaba situado junto al ya desaparecido cuartel de artillería. «Era un punto de encuentro para los militares», recuerdan las actuales encargadas del negocio de la calle Trinidad. «Era el bar de ellos, incluso les dejaron una taquilla y aquí venían a vestirse, a cambiarse de ropa», añade Adela Contreras.

Recuerda la responsable del Trompeta de Plata que, por aquellos tiempos, el establecimiento logroñés era famoso por la contundencia de los bocadillos. «No era pan con una tirita de algo, nada más», apunta al tiempo que asegura que esa esencia se ha mantenido hasta la actualidad. «Aquí nadie se va con hambre», certifica Contreras, quien llegó a este enclave tras pasar por otros negocios relacionados con la hostelería de la capital riojana.

El «alma» del Trompeta

El 6 de enero de 2022 supuso un punto de inflexión clave en la historia del Trompeta de Plata. Aquel día todas las cámaras de televisión se desplazaron al lugar, puesto que allí se había vendido el primer premio del sorteo de la Lotería del Niño. «Gracias a eso, Yoli, la anterior dueña, se jubiló con un broche de oro», señala Contreras. «Se lo merecían porque este gremio es muy duro, te tiene que gustar mucho», apostilla.

Yoli y Adela tenían una amiga en común y, a través de ella, la segunda de ellas se enteró de la posibilidad de hacerse cargo del Trompeta de Plata. «Me dijo que la dueña era muy parecida a mí, que era muy humana, muy buena gente y que pensaba que podía encajar muy bien», cuenta Contreras. «Después nos presentó a ambas, nos caímos bien y ella me dijo que, aunque había muchos candidatos, quería que me quedara yo con el bar», relata.

Dicho y hecho, la hostelera se hizo cargo del Trompeta justo antes de San Mateo. «Entré con mucho respeto porque este es un bar con muchísima historia detrás y a Yoli le quería todo el mundo porque ella había sacado esto adelante, ella es la que levantó este bar», recalca. «El primer día no sabía cómo hacer y Enrique, un cliente, fue el que me guió y me dijo dónde estaban las cosas, los vasos...», apostilla. «Después ya me fui haciendo a todo y encontré un equipo que me ayudó mucho», remata.

Para ella, tanto las camareras como las cocineras son «el alma» del Trompeta de Plata y todas juntas forman «una piña» que camina unida. Algunas, como Susana y Dori, continúan de la anterior etapa y otras se han incorporado nuevas. «Siempre digo que todas ellas son las más importantes», reitera.

Desde el desayuno hasta la cena

La oferta gastronómica del Trompeta de Plata se alarga desde la primera hora del día hasta la última. El cliente puede desayunar, almorzar, comer o cenar algunas de las múltiples especialidades caseras que allí se preparan. «Todo lo hacemos nosotros, nuestras cocineras son muy buenas y somos fieles a la tradición», analiza Contreras antes de enumerar alguna de las especialidades más demandadas. «Pimientos rellenos, orejas, pechugas rellenas, tortilla de patata con y sin cebolla o con chorizo, manitas de cerdo, callos, picadillo, oreja guisada, carrilleras, bacalao a la riojana...», enumera en una larga lista sin fin.

Todos esos pinchos o cazuelitas se pueden degustar tanto en el barra como en las mesas interiores o en la terraza. Además, en la carta se añaden bocadillos, raciones o platos combinados para ser catados durante las comidas o las cenas. «Y, si alguien llega a última hora, intentamos darle de comer igualmente, porque era algo que Yoli hacía y nosotros hemos querido mantener», destaca.

Lotería que vuela

Mucha gente conoce el Trompeta de Plata por aquel primer premio del Niño en 2022. Tres años después en el bar se sigue vendiendo Lotería de Navidad, pero los décimos duran muy poco tiempo. «Los vendemos muy rápido», certifica Contreras antes de poner como ejemplo que el año pasado el número del Niño les duró únicamente una semana a la venta.

La responsable del establecimiento afirma que, a la hora de adquirir los boletos, los clientes habituales siempre tienen prioridad con el objetivo de que se repitan historias como las que se vivieron en aquel 2022. La Trompeta de Plata repartió suerte entonces y ahora reparte felicidad en forma de comida casera y buen humor.

Reporta un error